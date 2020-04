Vinicius Junior e mais 10: veja a seleção dos atletas sub-20 mais valorizados do mundo

​O Brasil é, sim, um celeiro de grandes craques. Porém, no momento, os atletas sub-20 do país não estão entre os mais valorizados do planeta. Com base em dados do site Transfermarkt, o blog do Rafael Reis montou a seleção dos jogadores da categoria com maior valor de mercado (por posição, obviamente). E, dos 11 “titulares”, somente um é brasileiro: Vinicius Junior, ex-​Flamengo. Segue, abaixo, a escalação.

Goleiro: Radoslaw Majecki (POL, Legia Varsóvia) ou Illan Meslier (FRA, Leeds)

IDADE: 20 anos (ambos)

VALOR DE MERCADO: 5 milhões de euros

Lateral-direito: Reece James (ING, Chelsea)

IDADE: 20 anos

VALOR DE MERCADO: 25 milhões de euros

Zagueiro: Ibrahima Konaté (FRA, RB Leipzig)

IDADE: 20 anos

VALOR DE MERCADO: 45 milhões de euros

Zagueiro: Matthijs de Ligt (HOL, Juventus)

IDADE: 20 anos

VALOR DE MERCADO: 75 milhões de euros

Lateral-esquerdo: Alphonso Davies (CAN, Bayern de Munique)

IDADE: 19 anos

VALOR DE MERCADO: 50 milhões de euros

Meio-campo: Eduardo Camavinga (FRA, Rennes)

IDADE: 17 anos

VALOR DE MERCADO: 45 milhões de euros

Meio-campo: Mattéo Guendouzi (FRA, Arsenal)

IDADE: 20 anos

VALOR DE MERCADO: 45 milhões de euros

Meia-atacante pela direita: Jadon Sancho (ING, Borussia Dortmund)

IDADE: 20 anos

VALOR DE MERCADO: 130 milhões de euros

Meia-atacante central: João Félix (POR, Atlético de Madri)

ou Kai Havertz (ALE, Bayer Leverkusen)

IDADE: 20 anos (ambos)

VALOR DE MERCADO: 90 milhões de euros

Meia-atacante pela esquerda: Vinícius Júnior (BRA, Real Madrid)

IDADE: 19 anos

VALOR DE MERCADO: 50 milhões de euros

Erling Haaland (NOR, Borussia Dortmund)

IDADE: 19 anos

VALOR DE MERCADO: 80 milhões de euros