‘Viva nossa amizade’, diz Fernanda Souza para Thiaguinho

Thiaguinho surpreendeu muita gente, ao mandar uma mensagem para ninguém mais, ninguém menos que a ex-mulher, Fernanda Souza, durante a especial live que fez, ainda na noite da última quinta-feira (23).



“Quero aproveitar e agradecer a Fernanda Souza, que antes de começar a live já tinha doado uma tonelada (de alimento). Beijo, Fê, muito obrigado. Você é sensacional, sempre fazendo parte de momentos importantes da minha vida. Beijo para você e toda a sua família, muito obrigado pela doação”, chegou a afirmar o cantor, na frente das câmeras, durante a transmissão ao vivo pelo YouTube.



“Viva a nossa amizade. É isso, Dezzi, juntos até depois do fim”, respondeu a famosa apresentadora e atriz, por meio do Instagram, após ouvir o recado do ex-marido.



Aproveitando um comentário feito, por uma fã, sobre tal momento da live de Thiaguinho, no Twitter, Fernanda voltou a comentar sobre o atual momento da relação com o cantor.



“Maturidade é isso, Fernanda Souza assistindo a live do Thiaguinho e ele agradecendo por ela estar presente nos momentos mais importantes da vida dele. Sem mais!”, chegou a escrever a internauta.



“Falou tudo! É isso! Quando a galera vai entender? (risos)”, respondeu a própria Fernanda.



O ex-casal anunciou o fim do casamento em outubro do ano passado e tem demonstrado que mantem uma relação pra lá de amigável, mesmo após o fim da união.



Comentário sobre a live











Não é porque se separaram em outubro de 2019, que Fernanda Souza parou de prestigiar o talento de seu ex-marido, o cantor Thiaguinho.



Nesta quinta-feira (23), o músico fez uma live show para entreter o público na quarentena e, principalmente, arrecadar donativos para ajudar famílias e entidades, vítimas da pandemia causada pela Covid-19.



“Daqui a pouco você vai ter mais um lugar para doar, que é a live de Thiago André. Arrasta aí, Dezzi, vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa”, comentou ela, nos stories da rede social.



A atriz curtiu tanto a apresentação, que fez uma solicitação:



“Quatro horas no mínimo”, referindo-se ao tempo da live.



Os fãs não param de torcer por uma reconciliação.



