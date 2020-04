Vocalista das Pussycat Dolls mostra dança sensual na web

Nada de tédio nessa quarentena, hein! O clima não é dos melhores, mas Nicole Scherzinger te convida a arrastar o sofá, colocar um look de ginástica e dançar muito, de preferência, ao som do grupo Pussycat Dolls.



Na última quarta-feira (23), a vocalista da banda feminina californiana, publicou em seu Instagram os passos de uma coreografia, exalando muita sensualidade e mostrando a ótima forma física. Tudo isso ao som da canção Buttons.



Aos 41 anos, a artista segue em isolamento social. O quinteto teve sua turnê cancelada por conta da pandemia causada pelo novo coronavírus. Nicole e o namorado Thom Evans deixaram o Reino Unido em março.







Luto em família







Nicole Scherzinger revelou ao jornal The Guardian esta semana que sua família está de luto pela morte inesperada de seu primo.

A cantora afirma que passou pela ‘semana mais difícil’ de sua vida, quando seu primo John Frederick III, de 35 anos, foi morto em um acidente de atropelamento.

A integrante das Pussycat Dolls confessa que ficou muito perturbada quando John a vida no mês passado e admitiu que tem sido particularmente difícil para a família porque o motorista não foi encontrado.







Emocionada, ela disse ao jornal:



“Honestamente, a semana passada foi provavelmente uma das semanas mais difíceis da minha vida. É uma coisa horrível que eu nunca desejaria a ninguém, e me assombra todos os dias que … hum … Ainda não temos justiça por ele. É difícil pensar que alguém pode tirar a vida de outra pessoa. Eu acho que todos temos responsabilidades em tudo na vida. Estou muito triste porque nunca mais terei meu primo de volta”.

A artista de 41 anos admitiu que o estresse da tragédia levou sua mãe a ser hospitalizada.

Nicole Scherzinger admitiu que o acidente colocou as coisas em perspectiva para ela.

“Isso realmente coloca as coisas em perspectiva. Adivinhe o que acontece quando você morre? Nada. Nada mais acontecerá com você, porque você está morto. E isso é um grande despertar, porque isso significa que você ganha uma vida”.

Após o acidente, a cantora foi ao Twitter para pedir informações sobre o acidente, que aconteceu por volta das 3h da manhã de 26 de outubro na Flórida.

Ela twittou:



“Minha família e eu estamos implorando por qualquer informação que possa ajudar a apoiar a investigação da morte trágica desse homem incrível. Peço que quem fez isso tenha dignidade e força para avançar… Nosso Deus é um Deus amoroso, que perdoa, mas eu oro por justiça por John Boy e por minha família. #JusticeForJohnBoy”, escreveu.

Nicole compartilhou um cartão de informações da Crimestoppers, que pediu informações sobre um ‘homicídio veicular’ e retweetou uma mensagem da polícia de Fort Lauderdale, que dizia: “O #FLPD (departamento de polícia) ainda precisa de sua ajuda para identificar o motorista que deixou o local desse acidente fatal. Estamos procurando um Hyundai Sonata prata, 2011-2014, com danos no front-end. Ligue para nossa Unidade de Homicídios de Trânsito no número 954-828″ -5754 ou @ crimestoppers2”.



Nicole Scherzinger revela que se machucou ao usar look sexy



Nicole Scherzinger era mais conservadora no começo de grupo



Nicole Scherzinger não vai se reunir com as Pussycat Dolls