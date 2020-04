Em algum momento da sua vida de torcedor fanático pelo futebol você já questionou qual era ou quais eram os maiores estádios do mundo e não soube responder ou teve dúvida? E do Brasil? Qual o maior? Quer ficar por dentro? Vejamos a seguir!

O futebol é um esporte que possui sua notoriedade em grande escala diante de toda parte do mundo. E falando de um jeito popular, constantemente nos deparamos com alguma criança com a bola no pé, isso porque ela já assistiu a uma partida de futebol ou já ouviu falar sobre. A partir desse momento é que inicia a paixão por esse esporte tão encantador e mais encantador são as obras de engenharia e arquitetura idealizadas nos estádios de futebol que surpreendem pelos seus detalhes e a complexidade existente neles, afinal tudo tem de ser projetado de acordo com a quantidade de pessoas que irão frequentar aquele determinado ambiente, sendo centenas, milhares que precisam de conforto, da beleza visual do lugar e principalmente de segurança, sendo assim um grande desafio a ser cumprido pelos profissionais que estão por trás de todo projeto.

Desse modo, devido à importância que existe por trás dessa projeção que enriquece ainda mais o futebol, muitas pessoas começam a pesquisar informações sobre os estádios, quais são os maiores, qual possui a arquitetura mais bonita e aí por diante, afinal tem a ver com a paixão do esporte. Acompanhe conosco, após algumas pesquisas, as obras famosas de acordo com a sua extensão.

Estádio Rungrado Primeiro de Maio

Em primeiro lugar cotado como o maior estádio do mundo está o Estádio 1º de Maio Rungrado (May Day) situado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte. Ele possui capacidade aproximadamente para 150.000 pessoas e 207.000 metros quadrados.

Melbourne Cricket Ground

Em segundo está o Melbourne Cricket Ground, em Melbourne na Austráliam sendo um ícone esportivo por receber diversos eventos como os amistosos das seleções e também os jogos importantes (pode-se citar os Olímpicos de Verão em 1956 e 2000). Possui capacidade aproximadamente para 100.024 pessoas.

Camp Nou

Em terceiro lugar temos o Camp Nou, situado em Barcelona, na Espanha. Comporta aproximadamente 99.54 mil pessoas e com um gramado de dimensão 105 x 68m.

E no Brasil? E quais são os 3 maiores estádios?

Estádio Jornalista Mário Filho (Maracanã)

Conhecido como “Maraca”, o maior estádio do Brasil é o Estádio Jornalista Mario Filho situado no Rio de Janeiro e foi inaugurado em 16 de junho de 1950. Em 2014, com a Copa do Mundo, o estádio passou por uma reforma onde mudou principalmente as estruturas atreladas aos serviços, por exemplo, sanitários, bares e arquibancadas. Atualmente, comporta cerca de aproximadamente 78.838 mil torcedores.

Estádio Nacional de Brasília (Mané Garrincha)

Assim como o Maracanã, para receber a copa de 2014 esse estádio sofreu devidas mudanças ampliando seu espaço. O Estádio Nacional de Brasília é o popular Mané Garrincha, situado em Brasília, no Distrito Federal. Atualmente comporta cerca de, 72.288 torcedores.

Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbi)

Conhecido como Estádio do Morumbi, o Estádio Cícero Pompeu de Toledo é a sede oficial do time brasileiro de futebol São Paulo Futebol clube, assim como os demais, foi feito para nele acontecer partidas de futebol e acomodar cerca de 150 mil pessoas, porem sua capacidade foi reduzida e atualmente após todas as reformas comporta cerca de, 72.039 mil.

E agora que você já está chegando ao final desse artigo, certamente você possui o conhecimento de quais são os maiores estádios pelo mundo e inclusive aqui no Brasil. Mas agora vem uma pergunta: você é apaixonado (a) por esportes ou por futebol? Confira nesse site um bonus que temos especialmente para você torcedor!