Volante reforça carinho pelo Fluminense e exalta técnico que mudou sua vida: ‘Especial’

​Revelado nas categorias de base do ​Fluminense, Douglas vive um momento diferente de sua carreira. Contratado pelo PAOK, da Grécia, o atleta de 23 anos experimenta sua primeira passagem pelo futebol europeu, continente onde estão os ‘grandes sonhos’ dos jogadores da atual geração. Contudo, apesar da distância, o carinho pelo Tricolor não mudou.

“T enho um carinho muito grande pelo Fluminense, pois foi o clube que me revelou, que me projetou para que eu trilhasse o meu caminho no futebol. Tenho muitos amigos lá ainda, tanto jogadores, quanto funcionários, e isso fica guardado. Acabei de chegar na Europa e não consigo pensar em uma volta ao Brasil, mas futuramente, é um clube que sempre olharei com bons olhos”, afirmou o jovem volante, em entrevista concedida ao ​UOL Esportes.

Foram 12 anos dedicados ao Fluminense, considerando categorias de base e primeiros anos como jogador profissional. Em um dos momentos mais delicados de sua carreira, quando foi diagnosticado com artrite reativa (2016/17), o apoio de uma pessoa em especial o ajudou a recuperar confiança e voltar a jogar em bom nível.

“ Abel é um cara incrível, um desses diferentes que tem no futebol. Sempre me apoiou, demonstrou confiança no meu trabalho e isso fazia com que eu me sentisse forte para desempenhar meu futebol. É uma relação de muito carinho e gratidão, sem dúvida nenhuma. Torço muito por ele e sei que ele sente o mesmo por mim. O contato é menor agora, mas com certeza é um cara que tem um lugar especial em minha vida”, concluiu.

