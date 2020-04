Volta ao San Lorenzo? Fala de Kannemann repercute na imprensa argentina e anima torcida do Ciclón

​”Kannemann volta? Zagueiro empolga os torcedores do San Lorenzo“. É assim a chamada da matéria publicada pelo site ​El Intransigente , na Argentina. Tudo por conta da entrevista ao vivo que o atleta do ​Grêmio concedeu ao jornalista argentino Diego Arvilly , abordando vários e vários assuntos . Um possível retorno ao clube por onde conquistou a Copa Libertadores de 2014 foi a pauta que mais mexeu com os torcedores e a imprensa local, que deu ampla repercussão ao tema. Como não poderia deixar de ser.

“Depende de muitos fatores, por exemplo, que o clube e eu concordemos que se trata da hora certa. Eu vivi 15 anos lá dentro e sempre sentirei algo especial pelo San Lorenzo. A emoção está intacta e quero voltar inteiro“, afirmou o gremista.





Além de um eventual retorno, Kannemann (que é apelidado de “El Gringo” por lá) ainda contou detalhes dos dois Mundiais de Clubes em que atuou, com a nada doce incumbência de marcar um dos maiores jogadores da história nas duas ocasiões:

“Eu tive que marcar Cristiano Ronaldo. Foi uma tarefa difícil. O incrível é que, três anos depois, joguei novamente contra eles, mas com o Grêmio e eles tinham o mesmo time. Eles são craques. Estou muito feliz por ter disputado duas finais mundiais“, lembrou.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.