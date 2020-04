Wesley Safadão usa chapéu com foto dele com Thyane Dantas

Wesley Safadão está de quarentena isolado em sua fazenda com a família e, vez ou outra, ele faz uma corrida para se exercitar e não ficar totalmente parado em meio a pandemia do novo coronavírus.



Na última segunda-feira (20), o cantor utilizou os Stories de seu perfil no Instagram para mostrar detalhes de sua caminhada do dia, mas um detalhe chamou muito a atenção.



Wesley Safadão estava usando, além de uma camiseta azul, um chapéu gigante estampado, que continha uma foto dele com a esposa, Thyane Dantas.



Vale lembrar que Wesley e Thyane são casados desde 2016, e são pais de Ysis e Dom, além de Safadão ainda ser pai de Yudhy com a influenciadora Mileide Mihaile.







Muito papo, música e bom-humor marcaram a live de Wesley Safadão, iniciada na noite de sábado (18) e encerrada ao amanhecer de domingo (19), com direito a café da manhã. Ao longo de 10 horas de transmissão ao vivo, o forrozeiro dividiu momentos hilários com Tirulipa e chegou a ter pico de 1,8 milhão de visualizações simultâneas e um total de 28 milhões de espectadores.



O show foi transmitido ao vivo de fazenda do cantor, no Ceará e, no repertório, estavam várias músicas inéditas, compostas por ele. A transmissão resultará no DVD WS em Casa 2. Pelo cronograma inicial, a gravação ao vivo teria sido feita em 31 de março, na cidade de São Paulo, mas foi cancelada por conta da pandemia.



A campanha “Amigos do W Solidário” realmente foi um sucesso e tem feito a diferença na vida de milhares de brasileiros.



O músico mandou uma mensagem de esperança e conforto aos fãs.



“Como ninguém é de ferro, a gente vai esperar essa fase passar. Mas precisamos fazer isso juntos porque agora é hora de cuidarmos de quem a gente gosta. Eu daqui e vocês daí. Nenhuma tentativa é em vão quando se tem força e Deus no coração. Preparem seus óculos escuros porque logo, logo a gente vai amanhecer o dia juntos gritando: Vai Safadão, Vai Safadão.”



