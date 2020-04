Will Smith fatura meio milhão de reais por vídeo no TikTok

A plataforma TikTok virou a maior febre na internet nos últimos tempos. A nova rede social que consiste em vídeos curtos, de até 60 segundos, e muito divertidos está tomando conta dos internautas.



É claro que os famosos também entraram nessa onda e, além de ficarem mais perto de seus fãs e mostrarem todo o bom humor e a desenvoltura nos registros, até faturam dinheiro com suas postagens por lá.



Will Smith é a celebridade que mais ganha dinheiro com o TikTok, de acordo com o portal Online Cassinos. Ele já conta com mais de 21,5 milhões de seguidores e mais de 108 milhões de curtidas acumuladas em seus vídeos.



Por isso, ele chega a ganhar em torno de 107,5 mil dólares, o que equivale em torno de 586,7 mil reais, por postagem patrocinada que faz na plataforma.



Logo depois vem Dwayne Johnson, o The Rock, que possui 20,4 milhões de seguidores e em torno de 100 milhões de curtidas acumuladas, o que faz com que ele ganhe cerca de U$ 102 mil (R$ 556,7 mil).



Outros famosos que aderiram à rede social e também estão entre os maiores potenciais de ganho são Ariana Grande, Jason Derulo, Justin Bieber e a banda de K-pop BTS.







Orlando Brown acusa Will Smith de estupro



Quem não se lembra do seriado As Visões de Raven, da Disney? Pois é, ele, inclusive, ainda é reprisado em alguns canais. Mas o fato aqui é que Orlando Brown, famoso por ter interpretado Eddie na série da Disney, acusou Will Smith de estuprá-lo.



O vídeo circula nas redes sociais e ele alega que sofreu o crime quando ainda era criança. Ele ainda completa dizendo que quer “cortar o pescoço de Will” toda vez que ele o vê.



“Você me estuprou quando eu era criança e ainda tenta sair livre disso! Como assim? Eu estou sentado bem aqui, toda vez que eu te vejo eu quero cortar o seu pescoço!”, gritou Brown.



Porém, ele ainda afirmou que o abuso sexual foi planejado por Michael Jackson e que ele, na verdade, seria um filho perdido do Rei do Pop.



O passado de Orlando Brown, além do sucesso em As Visões de Raven, não é dos mais calmos. Ele já foi preso por posse de drogas, violência doméstica, além de ter sido detido por dirigir bêbado com sua namorada grávida no banco do passageiro.



O ano de 2014 foi um dos mais pesados nas polêmicas, já que foi preso por invadir o apartamento de uma mulher e ameaçar ela e o filho dela de morte.



Como se não bastasse, Orlando ainda teve uma sex tape vazada, em que ele aparece fazendo sexo com uma namorada.