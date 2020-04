Xuxa Meneghel surpreende web com clique completamente nua

A maturidade só tem feito bem para Xuxa Meneghel. No auge de seus 57 anos, a apresentadora da Record TV surgiu esplêndida em um clique onde aparece totalmente nua.



A imagem foi tirada e postada por Blad Meneghel que é irmão da loira. O fotógrafo publicou em seu Instagram nesta semana.



“Mais uma foto dela que eu fiz entre as minhas favoritas”, disse ele.



Os internautas logo se encantaram com tanta beleza.



“Sensacional”, “Linda foto”, “Que espetáculo”, “Deusa master”, “Show”, elogiaram.







Amizade abalada







Ivete Sangalo é uma das melhores amigas de Xuxa Meneghel, há mais de duas décadas. Segundo a apresentadora do Dancing Brasil, o primeiro contato das famosas foi em um show realizado pela loira, no qual a Banda Eva na época abriu o evento para mais de 50 mil pessoas.



A mãe de Sasha contou detalhes da relação com a baiana, em entrevista concedida à Vogue Brasil. Segundo ela, as duas se aproximaram e logo se tornaram íntimas.



“A partir dali me aproximei daquela baiana carinhosa e tímida. Sim, acredite, Ivete já foi tímida um dia. Mas sua timidez logo sumiu, abrindo espaço para um sucesso gigantesco. O Brasil todo finalmente se apaixonou por aquela voz que já era conhecida no Nordeste, mas que nós, do Rio e São Paulo, só descobrimos tardiamente”, relembrou Xuxa.



O encantamento pela cantora crescia a cada dia. Até que em 1998, a loira engravidou, sendo substituída em sua licença maternidade pela rainha do axé.



“Mais tarde, Sasha precisou ir à Bahia pela escola e adivinha onde ficou? Na casa de Veveta. Confiança não faltava nessa relação. Depois veio o Marcelinho. Queria tanto ele por perto que até fiz um quarto para ele aqui em casa, ele nunca usou, mas estava lá”, continuou a loira.



A virada na relação das celebridades se deu no ano de 2017. Grávida das gêmeas Helena e Maria, Ivete estava em êxtase para dar a notícia de que Xuxa seria titia duplamente. Tudo desandou quando a loira fez uma surpresa para a amiga, e ela claramente não teria gostado nada, nada…



Xuxa, sobre não fazer live: ‘Não sei cantar ao vivo’



Sasha e o namorado esbanjam habilidade em dancinha



“Aconteceu algo que eu nunca contei para ninguém: a fiz uma surpresa carinhosa. Ela não gostou muito. Me parece que a nossa confiança se quebrou ali. Fiquei meses sem me aproximar dela e das pequenas”, desabafou a namorada do ator Junno, sem dar mais detalhes.



O fato é que o mal entendido se desfez e elas tiveram a chance de se desculparem.



“Quando nos reencontramos, Veveta me olhou fundo nos olhos e, com toda a pureza do mundo, pediu desculpas. Me desarmei e a abracei por longos minutos”, comemorou a contratada da Record TV, que reinteirou todo seu amor à amiga de longa data.



“Sei que a confiança pode ter sido abalada, mas minha admiração por ela como mãe aumentou. Ela cuida com unhas e dentes dos filhos. Ai de quem se aproximar deles. Sempre que alguém me pergunta como é Ivete, eu digo: uma pessoa admirável, linda, verdadeira, mãe zelosa e uma artista de quem vale ser fã”, concluiu Xuxa.