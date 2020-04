Xuxa, sobre não fazer live: ‘Não sei cantar ao vivo’

Xuxa Meneghel tem usado frequentemente suas redes sociais para falar como tem se sentido nesse período de isolamento social, proposto pelas autoridades de saúde em função da pandemia do novo coronavírus. A loira compartilhou um clique preto e branco no qual surgiu de costas, vestindo um robe com seu nome.



Xuxa sobre namoro de Sasha: ‘Têm minha bênção’



A apresentadora, que está passando a quarentena acompanhada do namorado, Junno Andrade, e da filha, Sasha, em sua casa no Rio, tem sido cobrada pelo público para fazer transmissões ao vivo.



Na legenda da postagem, a rainha falou da saudade que sente do contato com o público e revelou o motivo de não entrar na onda das live-show.



Sasha e o namorado esbanjam habilidade em dancinha



“Amo ficar em casa. É um presente para mim, mas tô com saudades das gravações. Da energia de vocês… não sei cantar ao vivo, não gosto muito de fazer lives, mas preciso muito estar perto de vocês. Beijos virtuais, saudade”, legendou.







Xuxa revela mal entendido com Ivete Sangalo: ‘Meses sem me aproximar’



Final ao vivo







No comando do reality The Four Brasil, que estreou na Record TV no início de Fevereiro, Xuxa estará à frente da grande final do programa, que não foi gravada em virtude da pandemia e será ao vivo.



No próximo dia 29 de abril, tanto a loura quanto os jurados aparecerão de suas respectivas casas e o público escolherá o vencedor. A direção da Record ainda está decidindo se os competidores farão suas últimas apresentações por vídeo ou se só haverá mesmo a votação popular.



Sem o Dancing Brasil







Ao que tudo indica, o Dancing Brasil terá um hiato este ano. Isso porque, em virtude do Covid-19, não há nada pronto. Em edições anteriores, a esta altura, a pré-produção já deveria estar a todo vapor, mas, claro, sequer começou.