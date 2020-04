Youtuber trans critica Ellen DeGeneres: ‘Não conheça ídolos’

Ellen DeGeneres, apesar de muito conhecida e querida por diversas pessoas, é frequentemente alvo de polêmicas, com a maioria das críticas apontando contra sua personalidade.



A pessoa mais recente a fazer isso foi a Youtuber trans holandesa, Nikkie Jager, conhecida por vídeos de tutoriais de maquiagem na plataforma de vídeos.



Desafio Dolly Parton! A nova febre entre as celebridades



Em entrevista à &C Magazine, ela revelou uma grande frustração que teve após participar do programa de Ellen, o The Ellen DeGeneres Show, pois afirmou ter sido muito mal tratada nos bastidores das gravações em janeiro.



“Talvez eu tenha sido ingênua, mas esperava que eles me recebessem com confetes: ‘Bem-vindo ao Ellen DeGeneres Show! Fui recebida por um estagiário bravo que estava um pouco sobrecarregado. Eu esperava um show da Disney, mas recebi um Teletubbies depois do anoitecer”, contou Nikkie.



Alicia Keys presenteia jovem com R$ 85 mil reais. Entenda!



A Youtuber ainda revelou que não teve direito a um banheiro próprio, como outros convidados, e que a conversa com Ellen foi muito superficial em relação a sua história.



“Todos os convidados da Ellen tinham banheiro privativo, mas eu não. Para pessoas que não me conhecem, [a entrevista de Ellen] foi um bom resumo da minha história. Mas as pessoas que me conheciam esperavam mais.”



Ellen DeGeneres compra nova mansão com Portia de Rossi



A mensagem de Nikkie diz tirar de toda esta situação é de que é melhor nunca conhecer os ídolos na qual tanto admiramos, pois a chance de nos decepcionarmos é muito grande.



“Depois de estar na Ellen, pensei comigo mesma: ‘Não conheça seus ídolos’”, concluiu.



Febre TikTok: Veja os famosos que estão no app do momento



Ellen DeGeneres é uma apresentadora bastante querida pelo público, principalmente nos Estados Unidos, aonde ela apresenta o The Ellen Show. Porém, a apresentadora recebeu diversos comentários negativos, sobretudo no Twitter, logo após o apresentador de podcast Kevin T. Porter pedir que histórias insanas dela fossem reveladas.



10 produtos inusitados de famosos vendidos na internet



“No momento precisamos de um pouco de gentileza. Você sabe, daquele tipo que a Ellen DeGeneres sempre fala! Ela também é sabidamente uma das pessoas mais malvadas que existem. Responda com a história mais insana que você já ouviu dela sendo má e para cada uma delas doarei US$ 2 para instituições de caridade”, escreveu ele.



Right now we all need a little kindness. You know, like Ellen Degeneres always talks about!

She’s also notoriously one of the meanest people alive

Respond to this with the most insane stories you’ve heard about Ellen being mean & I’ll match every one w/ $2 to @LAFoodBank



— Kevin T. Porter (@KevinTPorter) March 20, 2020