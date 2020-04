Zagueiro rememora histórico gol de nuca pelo Flu: “Passei a ser mais reconhecido”

​Relembrar momentos gloriosos do seu time é uma boa maneira de deixar mais prazeroso o isolamento social. Por isso, torcedor do ​Fluminense, fica a pergunta: quem aí tem na memória o gol de nuca do zagueiro Antônio Carlos, em 2005, que garantiu ao Tricolor o seu 30º título carioca?

Pois é…15 anos depois, o lance não sai da cabeça, também, do autor da façanha. Ele ocorreu aos 47 minutos do segundo tempo e, com a vitória por 3 a 1, o Flu evitou que que a decisão do Estadual fosse para os pênaltis, uma vez que o Volta Redonda havia garantido o 4 a 3 na partida de ida. “Fico muito feliz por ter ficado marcado na história. Todo mundo lembra do gol do Renato, todo mundo fala do gol de barriga, mas também lembra do gol de nuca, né? (risos). Fico feliz com isso, é um reconhecimento. Acho que a partir daquele momento também passei a ser um pouco mais reconhecido no futebol do Rio de Janeiro”, disse o atleta, ao ​Uol Esporte.

Segundo Antônio Carlos, que pouco tempo depois se transferiu para o Ajaccio, da França, foi difícil até mesmo ter a real noção do que a façanha significou. “Na hora, na hora, é complicado (de ter a dimensão do gol). O pessoal me abordava para tirar foto, falava que era herói do título, mas nunca tive a dimensão daquilo. (…) E eu não conseguiria esquecer porque tenho um quadro em casa, que é quase do tamanho da parede, com uma foto do lance (risos). Eu e o goleiro lá em cima, não tem jeito de esquecer”, completou. O zagueiro, que ainda passou por Athletico-PR, São Paulo e Botafogo antes de retornar às Laranjeiras, em 2015, está com 36 anos e segue na ativa. Deve acertar com um clube carioca, que ele prefere manter em sigilo. Mas, independentemente do destino, o gol de nuca lhe acompanhará para sempre.

