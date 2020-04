Zé Luiz para a filha, Manu: ‘Você é melhor do que jamais fui’

Na noite de segunda-feira (27) terminou a vigésima edição do Big Brother Brasil, reality da Globo, com direção geral de Rodrigo Dourado e apresentação de Tiago Leifert. Thelma foi a campeã e no pódio das ganhadoras – desta vez sobraram apenas mulheres na casa – subiram também Rafa Kalimann e Manu Gavassi, respectivamente, em segundo e terceiro lugar.



Bruna Marquezine manda recado a Tiago Leifert: ‘Sou sua fã’



Pai carinhoso e cheio de saudade, Zé Luiz, apresentador do programa Do Balacobaco 2.Zé, na Rádio 89 FM, registrou nas redes sociais nesta terça-feira (28) seu amor e admiração pela filhota.



Quem é Manu Gavassi, terceira colocada do BBB20?



“Hey Manu! Que coragem filha, que força! Como sempre te digo, você é muito melhor do que jamais fui. Obrigado por esses 3 meses de risos, lágrimas, gritos, insônia(rs) e ensinamentos. Vc me ensinou a ser um cara melhor. Obrigado filha. Você mergulhou e cumpriu sua jornada me honrando. ‘Ela vestiu seu coração, e foi’. TE AMO Minha Manu!”, escreveu numa foto onde os dois aparecem bem agarradinhos.



Thelma faz 1° vídeo, após vencer o BBB20: ‘Sem palavras’







Trajetória é o maior prêmio



Recentemente Zé Luiz deu uma entrevista exclusiva ao OFuxico, onde revelou que jamais, tanto ele quanto a própria Manu, pensaram que ela chegaria até a final. E que o prêmio, na verdade, foi a trajetória da cantora no reality.



Clipe de Manu lançado durante o BBB20 é indicado a festivais



“Se não trouxer o prêmio, a trajetória dela já é o prêmio. Ela está na final, uma grande conquista. A história que ela construiu e descobriu lá, só dela dizer que se auto sabotava por não querer enfrentar as coisas. O prêmio maior dela é a trajetória. Nem sei o que te falar”, disse Zé.



BBB20: ‘A trajetória é o maior prêmio’, diz Zé Luiz sobre Manu