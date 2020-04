Zoe explode o fofurômetro, após o banho

Mais uma vez, Zoe causou overdose de fofura nas redes sociais de sua mamãe. Sabrina Sato postou no domingo (26) registros da filha após o banho, com os cabelos em pé em vários cliques enquanto se diverte.



“Pensa que é só a mamãe que fica de cabelo em pé?”, brincou Sabrina.



O clique, com 592 mil curtidas, fez com que os seguidores da musa vibrassem.



“Mordendo, aqui”, disse Geraldo Luís.



“Ai, meu deuso”, disse Fernanda Lacerda.



A vovó paterna, Leda Nagle, postou emojis de gargalhadas.



It-baby na quarentena



Sabrina, que compartilha o dia-a-dia de sua pequena, mostrou mais um de seus looks cheios de estilo. A menininha de um ano figura entra as mais fashionistas do momento, e não perde o tom mesmo durante o isolamento.



Recentemente, Sabrina e Duda Nagle refletiram sobre a quarentena.



“É doido porque você fica sabendo dessa crise que tá acontecendo, pessoas perdendo o emprego…O que eu vou sentir falta quando acabar vai ser da Zoines (apelido que deu para a filha). A gente passou o tempo todo grudado com ela em São Paulo e isso é uma coisa que não iria acontecer se não fosse a quarentena”, disse Duda.



Sabrina logo concordou.



“Verdade! A gente trabalha muito, trabalha demais e poder ficar com a Zoe assim…eu não sei como vai ser depois, acho que ela vai ficar muito mal acostumada”.



