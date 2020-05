05 dicas de marketing digital para divulgar sua empresa

Como divulgar sua empresa através do marketing digital é uma dúvida constante entre os empreendedores.

Porém, com o avanço da tecnologia, isso se tornou ainda mais simples e com mais opções. Como, estratégias de relacionamento com o cliente, campanhas publicitárias, ações de marketing digital entre outros.

Planejando sua ação de marketing

É importante antes de tudo criar um planejamento estratégico, para saber exatamente o que fazer, quando, onde, como e para quem.

Trace seus objetivos e metas de divulgação

Divulgue para o público certo

Crie sua persona para se comunicar com o público certo

Após isso vamos analisar quais canais virtuais você pode investir para sua campanha de marketing digital.

2. Divulgando sua empresa na internet

Muitos pensam que o e-mail marketing não trás resultado, realmente um tempo atrás não estava mesmo sendo muito eficiente, porém ele está voltando, reformulado e com bastante força.

Mas é preciso saber usá-lo, e também configurar ele corretamente para que chegue ao seu público, sem se transformar em spam.

Mas ainda as mais procuradas para a divulgação da marca de uma empresa, são as redes sociais. Facebook, Instagram, Twitter, Linkedin, Youtube, Google ainda são os mais utilizados.

3. Divulgando sua marca em sua cidade

Toda cidade tem um jornal, rádio ou uma TV local. Geralmente esses meios de comunicação tem um valor maior de investimento do que os utilizados na internet, mas vale a pena investir também.

Você também tem as opções de distribuir folders, panfletos e até mesmo deixar cartões em alguns locais de maior movimento, proporcionando uma parceria com o dono do estabelecimento.

4. Crie um site ou blog

Através deles você poderá publicar posts que atraia seu público e transformar eles em leads.

O importante é criar conteúdos ricos, que contenham boas informações para que seu público goste e volte sempre para adquirir aquele material.

Leads são as pessoas atraidas pelo marketing digital, com mais potencial de adquirir seu produto ou serviço.

5. Feiras e eventos

Participar desses eventos ou feiras pode aumentar muito seu leque de futuros clientes.

E é uma forma de divulgar sua empresa. Você também pode realizar uma feira própria, oferecer palestras, patrocinar eventos entre outros.

Essas são algumas dicas de como divulgar sua empresa.

Agora é só colocar em prática e levar sua mensagem ao seu público da forma que achar melhor.