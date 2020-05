05 dicas para empreender em casa

No Brasil encontramos diversos tipos de empreendedores, e uma grande parte são pessoas que começaram a empreender por necessidade em suas próprias casas.

Em outras palavras, devido as diversas mudanças no mercado de trabalho, essas pessoas decidiram investir em seu próprio negócio.

Mas frente a algumas dificuldades, resolveram investir em negócios que pudessem trabalhar em casa, ou seja, sem a necessidade de alugar um espaço para isso.

Crie negócios inovadores

Seja qual for sua decisão na hora de escolher no que vai empreender, é importante você analisar bem aquilo que vai fazer, pois dever ser algo que seja apaixonante e que você goste. Deem uma olhada nessa reportagem bem legal que saiu no site Pequenas Empresas e Grandes Negócios dicas para começar seu negócio.

Veja agora algumas dicas para empreender em casa, usando sua criatividade.

Você pode ser tornar consultora de alguma marca famosa de cosméticos, pode fazer atendimento domiciliar de depilação, design de sobrancelhas, manicure.

Invista em serviços inovadores, preste um serviço de qualidade e aproveite a propaganda boca a boca para fazer sua divulgação e ganhar espaço no seu bairro ou até mesmo em sua cidade.

O artesanato é uma oportunidade hoje em dia de ampliar seu negócio pois você pode montar sua loja até mesmo virtual e disponibilizar seus produtos.

Você pode empreender, desde pintura em pano de prato, costura, pintura em mdf, entre muitos outros, o que vai diferenciar você é a sua criatividade.

Por exemplo, pense em coisas que ainda ninguém pensou em empreender, inove, renove. Visite feiras, pesquise e se destaque.

Um dos ramos que mais cresce hoje em dia no Brasil é o alimentício. Com inúmeras variedades de comidas, quem inova sai na frente.

O que vale nesse setor é a criatividade, o cuidado, atenção com o cliente, a higiene e o atendimento.

Sua experiência profissional conta muito nesse momento, você pode usá-la para prestar consultoria de sua casa a seus clientes, através de sites e reuniões digitais.

Por exemplo contador, analista de marketing, analista de RH, advogado, enfim, qualquer profissão que não necessite de um espaço físico para existir.

Nessa área você pode atender desde aniversário de criança até casamento, basta ter experiência e autoridade no assunto, ou se especializar nisso antes de começar a atuar.

Afinal você lidará com o sonho das pessoas, precisa ser feito tudo com muito cuidado, atenção e muita dedicação.

Basta ver em qual melhor você se encaixa, e mãos a obra.