05 dicas para garantir qualidade no atendimento remoto – Notícias Concursos

Para construir um relacionamento saudável com seus clientes seja presencialmente, ou remotamente, é necessário saber ouvir, analisar e prestar atenção.

Muitos fatores são importantes ao se falar de atendimento ao clientes, vamos citar alguns que fazem a diferença no dia a dia.

1. CRM

CRM é um sistema de Gestão de Relacionamento com o cliente, com ele é possível armazenar todos os dados dos clientes como nome, telefone, endereço, e-mail, enfim todos os dados pessoais.

Mas como ele pode ajudar a sua empresa?

Ele será a base de suas negociações, através dele a empresa poderá registrar todos os passos do cliente, desde o primeiro atendimento até a venda do produto ou serviço.

E o mais legal é que as informações ficam em um banco de dados onde todos tem acesso caso seja necessário.

2. Conhecer o cliente

Com a ajuda do CRM será possível criar o histórico do cliente, e a partir dele o vendedor terá informações importantes para realizar um atendimento ainda mais completo.

Possuir os dados certos na hora da venda é essencial, para não perder tempo oferecendo algo que não seja de utilidade do cliente.

Acredite, o cliente se sente importante quando alguém oferece algum produto que vai ajudar a melhorar a produtividade dele.

3. Paciência no atendimento

Fator essencial, ao receber uma ligação do seu cliente, por exemplo, que já está nervoso por algo que não deu certo na compra, ou com o produto.

Você Pode Gostar Também:

O atendente precisa ter calma e tranquilidade para receber essa reclamação, ouvir, e somente depois oferecer formas de solucionar o problema.

É necessário antes, acalmar o cliente, para depois tentar um diálogo.

4. Tempo de resposta de uma solicitação

Esse é um ponto muito delicado na relação empresa e cliente.

Um cliente quando está com um problema, não quer esperar dias para obter uma resposta sobre o ocorrido. Porém isso acontece e muito.

Quem nunca abriu uma reclamação e veio a mensagem, prazo de 10 dias para resposta?

Esperar 10 dias para receber um retorno dependendo da situação é uma eternidade. É necessário que seja feita uma ligação, um retorno mais imediato, para entender a real situação do cliente, e ele saber que não está desamparado.

A partir dai sim, estipular um prazo para solução do problema, e não para o retorno do contato.

5. Invista no treinamento de colaboradores

O investimento na capacitação e desenvolvimento dos seus funcionários é de extrema importância para qualquer organização. Podendo ser realizado através de cursos, palestras e treinamentos.

Com um colaborador disposto, engajado e disposto, o atendimento será muito melhor, mais leve e dinâmico.

E por fim, lembre-se sempre o atendimento da sua empresa, é seu cartão de visita, o diálogo e a boa educação devem ser prezados sempre.

E você tem investido no bom atendimento da sua empresa?