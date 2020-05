05 modelos de empreendedorismo. – Notícias Concursos

Não é surpresa que hoje em dia existam diferentes modelos de empreendedorismo.

Segundo uma pesquisa realizada pelo GEM – Global Entrepreneurship Monitor, em 2016, a cada 100 brasileiros, 20 já estavam envolvidos com atividades empreendedoras.

Naquela época, já registrava-se 36% a taxa de empreendedorismo, entre 04 tipos de empreendedores:

Iniciais

Nascentes

Novos

Estabelecidos

Com isso os tipos de empreendedorismo também foram crescendo, nada mais normal não é, visto que somos vistos atualmente como um país de empreendedores.

Separamos alguns deles para explicar melhor, e para você que ainda não tem seu negócio, mas já planeja, quem sabe poder te ajudar.

Modelos de Empreendedorismo

Aqui estão alguns exemplos:

Você já deve ter ouvido falar muito em franquias não é mesmo?

Pois essa é uma alternativa para a pessoa que não quer começar do zero. Nesse tipo de negócio ele já recebe um modelo pronto, com o direito de utilização e só precisa executar.

Alguns exemplos de franquia são:

O Boticário

Cacau Show

Kumon

Mundo Verde entre muitos outros.

Ao realizar uma pesquisa no Google você encontra diversas oportunidades.

Esse empreendedor que opta por esse negócio, geralmente os jovens em fase de faculdade, está em busca não somente de lucro, mas também de aprender como empreender e de ajudar em causas sociais.

Revertendo muitas vezes suas vendas em benefício a causa de pessoas carentes entre outros.

É o tipo de empreendedorismo que não visa muito o lucro, mas sim os benefícios que ele pode trazer a sociedade.

Esse tipo de negócio é o que mais cresce ultimamente, além de possibilitar o trabalho home-office oferece uma série mais de benefícios e bem estar ao empreendedor.

Ele pode atuar em muitos ramos como:

Cursos on-line

Mentorias

E-commerces

E-books

Treinamentos

Sem contar que esse tipo de negócio não necessita de um investimento em estrutura física. Somente no início deve investir em um espaço que possa trabalhar com tranquilidade, um notebook e uma internet de qualidade.

Esse tipo de negócio, a pessoa que atua nele geralmente trabalha sem ser devidamente formalizada perante os órgãos regulamentadores, e não possuem CNPJ.

Algumas barraquinhas de rua, e até mesmo lojas, trabalham assim “irregulares” sofrendo uma pressão dos órgãos para regulamentação.

Um dos problemas de se trabalhar assim, é que dificilmente a pessoa conseguirá uma linha de crédito entre outros benefícios destinados ao seu negócio.

Esse é o modelo empreendedorismo comum, que se planeja, monta um plano de negócios, se capacita, e é devidamente regularizado, e claro possui um CNPJ.

Investe em seu sonho, escolhe o ramo que mais se identifica e se dedica a ele.

Lembrando que para se tornar um empreendedor de sucesso, independente dos modelos de empreendedorismo, é preciso ter:

Foco

Visão de Negócio

Garra

Não desistir facilmente

Ser forte

E você, que tipo de empreendedor é?