10 coisas que você não sabia sobre o trabalho

Home Office é o assunto do momento. Apesar de já não ser uma novidade no Brasil, muita gente anda não conhece sobre este modelo de trabalho.

A pandemia mundial de coronavírus fez com que muitas empresas tivessem que adotar o trabalho remoto para não parar as atividades.

O mesmo valeu para micro empresários e trabalhadores autônomos. Por não poder trabalhar fora de casa, eles recorreram à alternativa para continuar com os seus negócios.

Apesar da situação atípica, trabalhar em casa ainda é o sonho de muitas pessoas. Mas existem vários fatores, não tão prazerosos, que fazem parte desta realidade.

O home office não é um modelo fácil, pois exige muita organização, disciplina e foco. E a visão glamourosa não é tão verdadeira assim.

Se você já trabalha em home office, se identificará com pelo menos alguns dos itens abaixo. Mas se você está planejando seguir para este modelo, conheça o outro lado da moeda antes de decidir entrar de cabeça neste mundo.

Veja 10 coisas que você não sabia sobre o home office:

1 – Não é um mar de rosas

Como adiantei, trabalhar em home office não é fácil. Claro que estabelecer seu horário, poder dormir até mais tarde e decidir a hora de trabalhar é muito positivo.

Mas se não tiver disciplina para entregar o trabalho dentro do prazo, o sonho pode se tornar um pesadelo, sem escapar do clichê.

2 – O trabalho triplica

É um engano pensar que só porque está em casa, seu trabalho será. Na verdade, ele vai triplicar mesmo.

Pois se você não tem um horário estabelecido, é capaz de passar horas sentado diante do computador e não perceber as horas passarem.

Por isso, estabeleça uma rotina de horários para também ter momentos de lazer.

3 – Suas refeições não serão mais as mesmas

O iFood pode ser o seu melhor amigo e você comerá mais do que o normal. Ou até mesmo vai se esquecer de comer.

Por isso, é importante montar um cronograma para suas refeições. Uma dica é fazer um cardápio semanal e congelar os alimentos, como o feijão, carnes e frango. Assim, irá facilitar o preparo no dia a dia.

4 – É um trabalho solitário

Mesmo que você more com outras pessoas, o trabalho home office é muito diferente de quando você está em uma empresa, com outras pessoas.

E se você mora sozinho, o silêncio da casa pode até se tornar um incômodo.

Você Pode Gostar Também:

5 – Lar doce lar… ou nem tanto

Pode haver momentos em que você se irritará com a sua própria casa. E somado ao momento em que isso é uma obrigação, querer sair se torna seu maior desejo.

6 – Agenda desorganizada

Com tanto tempo livre, você pode sentir falta dele. É isso mesmo. Pois trabalhando em casa, o risco de procrastinar é grande; E não será estranho você se pegar fechando tarefas importantes às 22h de um domingo.

Então, cuidar da sua agenda de compromissos é fundamental para evitar esses deslizes.

7 – Trabalhar no sofá ou na cama? Nem pensar!

Na imaginação popular, trabalhar em casa significa poder se jogar no sofá e ligar o notebook para cumprir as tarefas. Ou nem levantar da cama. Mas essa ideia não vai passar de alguns minutos.

Pois suas costas vão doer, seu pescoço também e logo você iá procurar uma cadeira e mesa para se sentir mais confortável.

8 – Distrações

Netflix, redes sociais, Whatsapp… muitas são suas distrações. E você tem a liberdade de não lidar com uma pessoa supervisionando sua rotina. Logo, essas maravilhas da tecnologia se tornam um perigo para a sua produtividade.

Não digo que você deve abdicar do que gosta de fazer. Mas estabeleça horários para evitar as distrações e assim você cumprir seu trabalho tranquilamente.

9 – Trabalho e rotina doméstica acabam se misturando

No home office é comum você se levantar para tomar água, ver uma louça suja e começar a lavar. Depois pega a vassoura e limpa a casa, começa a lavar roupa ou limpa o banheiro. Mas percebe que a tarefa no computador ficou com o prazo apertado.

Para evitar isso, separe um período no dia para se dedicar às tarefas mais leves e um ou dois dias para os afazeres mais pesados.

Assim você consegue manter sua produtividade no trabalho remoto e evita que sua casa vire um depósito de lixo.

10 – Você economiza bastante

Após tantos pontos negativos, que tal um positivo para fechar a lista? E com economia fica melhor ainda, certo?

Pois essa é uma realidade no home office. Com menos gastos com transporte, almoço fora de casa ou lanches após o expediente, pode sobrar uma boa grana no fim do mês.

Como podemos ver, o home office pode não ser uma realidade para todo mundo. Mas isso não é um problema. Pois acostumar com essa realidade leva tempo e dedicação. E cabe a você decidir de vale a pena ficar nesta vida.

Gostou do conteúdo sobre o home office? Compartilhe e deixe o seu comentário!