10 dos principais jogadores revelados pelo Lyon e que hoje se destacam mundo afora

O Lyon já viveu seu momento de glória, dominando o futebol francês na primeira década do século XXI. E mesmo não sendo dos maiores clubes da Europa, revelou talentos que brilham (ou brilharam) pelos gramados do Velho Continente. É hora, então, de conhecer dez dos principais atletas formados no time que já teve Juninho Pernambucano, Fred entre outros.

Hatem Ben Arfa





De 2002 a 2008, o meia/ponta se destacou no clube e, de cara, ganhou quatro campeonatos franceses em sequência. Hoje, defende o Valladolid, da Espanha.

Ludovic Giuly



Por quatro anos, entre 1994 e 1998, se formou jogador na equipe francesa. Depois, ganhou o mundo, brilhando por Barcelona, Roma, PSG entre outros.

Samuel Umtiti



Foram 14 anos de Lyon, de 2004 a 2016. No momento, é um dos melhores zagueiro do mundo. Não à toa está no poderoso Barcelona.

Anthony Martial



Atacante que é destaque do Manchester United, se formou da equipe francesa, onde ficou de 2009 a 2013.

Houssem Aouar



Considerado um menino-prodígio, está no Lyon desde 2009, mas é inevitável que logo busque novos ares. O meia tem valor estimado de 70 milhões de euros e é cortejado por Juventus e Manchester City.

Nabil Fekir



Um virtuoso do futebol. O meio-campista ficou no Lyon de 2011 a 2019. Agora, é jogador do Betis, da Espanha.

Corentin Tolisso



Defendeu as cores do Lyon entre 2007 e 2017. Hoje, é atleta do poderoso Bayern de Munique, da Alemanha.

Sidney Govou



É um dos poucos jogadores que participou da série de sete conquistas consecutivas do Campeonato Francês, entre 2002 e 2008. O ex-atacante ficou no Lyon de 1997 a 2010.

Alexandre Lacazette



Com 129 gols em 275 jogos pelo clube, onde permaneceu de 2003 a 2017, atualmente defende o Arsenal, da Inglaterra.

Karim Benzema



O centroavante, que hoje brilha no Real Madrid, conquistou quatro troféus em sequência da Ligue 1 pelo Lyon antes da transferência para os merengues. Ficou no clube de 1997 a 2009.