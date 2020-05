10 grandes jogadores que fracassaram na Premier League

Apontada por muitos como a liga nacional mais difícil e competitiva do mundo, a Premier League costuma ser um ‘teste de fogo’ para a qualidade dos jogadores. Prova disso é que diversas estrelas, de calibre inquestionável, passaram pelo futebol inglês sem deixar saudade e se tornaram verdadeiras decepções para o torcedor. A seguir, com base na lista original do ‘Give Me Sport’, apontaremos dez jogadores de primeiro nível que fracassaram na Premier League:

Bastian Schweinsteiger

Manchester United v Wigan Athletic – The Emirates FA Cup Fourth Round

Após dedicar treze anos de sua carreira ao Bayern de Munique, seu clube formador, o volante alemão partiu rumo à Inglaterra para um novo desafio. Mas a experiência no Manchester United não foi das melhores: acometido por lesões e pouco aproveitado por Mourinho, disputou apenas 35 partidas ao longo de duas temporadas (2015-2017).

Gonzalo Higuaín

Chelsea v Eintracht Frankfurt – UEFA Europa League Semi Final : Second Leg

O centroavante argentino parece se sentir pouco à vontade quando sai do futebol italiano, onde marcou época vestindo a camisa do Napoli e hoje conta com o apreço da torcida da Juventus. Seu tempo no Stamford Bridge, sob a batuta de Sarri, não foi nada impactante: apenas cinco gols em 18 partidas disputadas. Ao menos, pode se orgulhar de ter conquistado a Liga Europa de 2018/19.

Davor Šuker

Arsenal Legends v Real Madrid Legends

O atacante croata já passava dos 30 anos quando foi contratado pelo Arsenal em 1999, mas a expectativa do clube londrino era alta com sua nova aquisição, afinal, tratava-se de um dos finalistas do prêmio Bola de Ouro de 1998. Contudo, Suker passou longe de repetir pelos Gunners o belo nível de atuações da Copa do Mundo, despedindo-se do clube com apenas 10 gols e 35 partidas totais.

Juan Sebástian Verón

Verón teve passagem discreta no Chelsea

É inegável que o meia argentino foi um dos grandes de sua geração, muito talentoso e cerebral. Contudo, suas aventuras na Premier League foram frustrantes: apenas discreto em sua passagem pelo Manchester United – 79 jogos e onze gols entre 2001 e 2003 -, foi ainda mais criticado em seu curtíssimo período no Chelsea, disputando apenas 14 partidas e acumulando empréstimos.

Falcao García

Manchester United v Sunderland – Premier League

O centroavante colombiano chamou atenção do Velho Continente ao despontar com a camisa do Porto, na virada dos anos 2010. Em seguida, empilhou gols e atuações espetaculares por Atlético de Madrid e Mônaco. Quando recebeu a oportunidade de defender um gigante inglês, o Manchester United, tudo mudou: exibições tímidas, poucas oportunidades e apenas quatro gols em 29 jogos.

Robinho

Robinho fez apenas 16 gols em seus anos no City

No início dos anos 2000, o nome de Robinho figurava em todas as listas de jovens talentos a serem monitorados. Seus primeiros passos no Santos e na Seleção Brasileira foram acompanhados com atenção e levaram o Real a investir alto em sua contratação. Oscilou demais no gigante espanhol, mas o Manchester City acreditou que poderia extrair do jovem atacante brasileiro, o seu melhor. Ledo engano: apenas 16 gols em 53 partidas, ao longo de duas temporadas.

Deco

Deco não rendeu tão bem no Chelsea

Mágico em seus anos de Porto e Barcelona, o meia luso-brasileiro chegou ao Stamford Bridge com status de estrela e causou euforia na torcida do Chelsea. O começo foi muito bom, lhe rendendo de imediato o prêmio de ‘melhor jogador do mês’ da Premier League. Mas foi só. O declínio físico e a perda de intensidade lhe tiraram o espaço, culminando em sua rescisão contratual em 2010.

Di María

Manchester United v Arsenal – FA Cup Quarter Final

Contratado por cifras pesadíssimas, o ponta argentino foi uma das muitas tentativas fracassadas recentes do Manchester United em retomar a ‘era de protagonismo’ na Inglaterra. Sua passagem por Old Trafford é recordada com mal-estar por torcedores, dirigentes e pelo próprio atleta, que guarda mágoas pela forma como foi tratado. Somou apenas dez assistências e quatro gols em uma única temporada, rumando em 2015 ao Paris Saint-Germain.

Andriy Shevchenko

O ucraniano não marcou época em Stamford Bridge

Sob a batuta do russo Abramovich, o Chelsea se tornou protagonista de mercado, contratando jogadores de ‘primeira prateleira’ nas últimas décadas. Um dos reforços mais badalados da história recente dos Blues foi o atacante Shevchenko, que chegava a Stamford Bridge em 2006 com status de melhor do mundo, já que havia conquistado a Bola de Ouro em 2004. Sua jornada no clube londrino, no entanto, foi discreta: apenas 22 gols em 77 jogos. Retornou ao Milan dois anos depois.

Diego Forlán

Forlán disputou apenas duas temporadas pelo United

Fechamos essa lista com mais um ‘world class’ que sofreu para se adaptar ao jogo físico e intenso do futebol inglês. Contratado pelo Manchester United em 2002, a pedido do lendário treinador Alex Ferguson, o craque uruguaio não rendeu o esperado e performou muito abaixo de seu verdadeiro potencial durante as duas temporadas em que esteve no clube. 98 jogos e apenas 17 gols pra ele.