10 Passos Para Ser Aprovado em Concursos – Notícias Concursos

A busca por uma vaga no serviço público torna-se a cada dia a meta de milhares de pessoas. O salário atrativo e, principalmente, a estabilidade conferida pelo regime estatutário são as principais características que levam os concurseiros a encarar horas de estudo até a aprovação.

Todavia, essa não é uma batalha fácil. Pode durar meses ou até anos de preparação, além de envolver tempo, determinação, dinheiro e muito foco. Se você já está na caminhada há algum tempo ou pretende começá-la agora, veja algumas dicas que podem auxiliar nesse processo rumo à vitória.

1. Comece tentando identificar qual é a área com a qual você mais se identifica. Carreira jurídica, Tribunais, Polícia. Para isso, observe o tipo de atividade que desenvolverá, e não somente o salário. Aquele será o seu trabalho e de nada adianta ganhar uma boa remuneração se não gosta do que faz.

2. Definido isso, comece a planejar o estudo. Não espere o edital sair, pois o tempo entre a publicação das regras do concurso e a prova costuma ser curto, cerca de dois a três meses. Assim, o ideal é que você faça buscas em editais e provas anteriores para começar a ter uma noção de como e do que é cobrado na seletiva.

3. Sabendo quais são as disciplinas, é hora de preparar um plano de estudo. Você pode escolher se estudará sozinho ou em um curso preparatório. Essa decisão depende do tempo e do recurso financeiro que você tem disponível. Mesmo no cursinho, o estudo sistemático em casa, revisando o material, é imprescindível.

4. Não se preocupe com a quantidade de horas a ser estudada por dia. Isso depende de uma série de fatores individuais. O importante é que você siga o cronograma de estudo e, quando estiver estudando, concentre-se totalmente nessa atividade.

5. Concilie estudo teórico com resolução de exercícios. Sempre. Pegue provas anteriores e resolva. A resolução exaustiva de exercícios representa 70% de sua aprovação. Resolvendo as provas anteriores, você encontra as características da banca e a maneira como o assunto é cobrado. Tente entender as questões erradas, monte um esquema corrigindo-as e leia-o frequentemente.

6. Tenha foco no conteúdo do Edital e nada mais. Não adianta achar que, se estudar além do que está no edital, você terá mais chances. Isso é perda de tempo. Pegue todo o conteúdo e, à medida que for estudando, vá marcando os assuntos já esgotados.

7. Não ligue para a concorrência ou com o número de vagas ofertadas no edital. A maioria dos candidatos não está preparada e grande parte acaba não realizando as provas, o que lhe dá vantagem. É bem comum ainda que os concursos chamem aprovados além do número inicial de vagas. Você só deve preocupar-se em estudar todo o conteúdo programático.

8. Invista em material de estudo, mas não saia pegando todo e qualquer material que encontrar. Tente concentrar toda a parte teórica naquilo que é realmente necessário. Veja, por exemplo, um único curso on-line com material em vídeo e PDF e assine um canal para baixar provas e resolver questões. Isso já pode ser eficiente, se bem aproveitado. Sair atirando para tudo que é lado, comprando livros e apostilas, não é a melhor solução.

9. Tire pelo menos um dia de descanso total. Isso pode ser no domingo. Tente relaxar assistindo a um bom filme ou saindo com os amigos. Respeite-se! Às vezes estamos saturados e mesmo insistindo não conseguimos evoluir. Nesses dias, mesmo que seja durante a semana, dê uma pausa, assista a um pouco de TV, coma, durma e depois volte. Só não deixe isso virar um hábito.

10. Não desanime e nem dê ouvidos a pessoas negativas. Sempre vai ter gente dizendo que passar em concurso é praticamente impossível, que são cartas marcadas etc. Sempre vão aparecer pessoas lhe chamando para sair bem naquele dia que o estudo está rendendo, por isso, mantenha o foco, o resultado final vale a pena.