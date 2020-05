11 especulações e notícias do mercado europeu que agitaram a semana

Estamos chegando ao fim de mais uma semana, a segunda do mês de maio. Em condições normais, o mercado no Velho Continente já estaria bastante inflamado, tendo em vista que junho marca o encerramento da temporada e o início da janela de verão. A longa paralisação no calendário e a crise gerada pela pandemia de coronavírus no mundo mudaram um pouco a dinâmica de mercado na Europa, mas temos, sim, alguns rumores relevantes tomando conta dos noticiários esportivos mundiais. A seguir, confira 11 notícias e especulações que agitaram a semana:

1. PSG, Bayern de Munique e City de olho em lateral do Barça

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

Contratado com empolgação junto ao Benfica, Nelson Semedo ainda não convenceu o torcedor do Barcelona desde que chegou à Catalunha. Ainda assim, o lateral-direito parece prestigiado no mercado, sendo acompanhado de perto por PSG, Bayern e City. Precisando fazer caixa, o Barça não se oporia a negociá-lo, definindo 50 milhões de euros como ‘preço-base’ para abrir tratativas.

2. Rabiot ‘se estranha’ com a Juventus e pode deixar o clube

Olympique Lyonnais v Juventus – UEFA Champions League

Enquanto todos os jogadores do elenco juventino se reapresentaram normalmente para retomada de atividades, o volante francês, insatisfeito com a redução salarial proposta pelo clube, se recusou a retornar. Insatisfeito com a pouca minutagem em sua primeira temporada em Turim, Rabiot estaria sendo orientado por seu estafe a deteriorar a relação com a equipe para forçar uma saída. A Inglaterra pode ser o seu destino, mais especificamente o Everton de Ancelotti.

3. Kingsley Coman em alta no mercado

Chelsea FC v FC Bayern Muenchen – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

O veloz e habilidoso ponta do Bayern de Munique está em alta no mercado. De acordo com a Sky Germany, o gigante da Baviera já teria recebido contatos de Barcelona e Manchester City pelo jogador. Apesar de estar perto de fechar com Sané, os alemães não pretendem negociar o francês.

4. Leroy Sané no Bayern: a que custo?

FBL-GER-BUNDESLIGA-SCHALKE-BAYERN MUNICH

Alvo de longa data do Bayern de Munique, o ponta Leroy Sané pode estar, enfim, a caminho da Baviera ao final da temporada 2019/20. Contudo, o Manchester City não quer facilitar a transferência, mesmo com o atleta em seu último ano de contrato. Os ingleses sonham com o lateral-esquerdo David Alaba e podem pedi-lo em troca de Sané, arranjo que não agrada o Bayern.

5. Gareth Bale é prioridade de clube inglês

UEFA Champions League”Real Madrid v Manchester City FC”

Precisando diminuir sua folha salarial mensal, o Real Madrid trata a saída do galês como prioridade absoluta de mercado. O principal candidato de momento a fechar com o ponta é o Newcastle, futuro novo bilionário, que vê em Bale um candidato a ser o ‘rosto’ desta nova era do clube.

6. James Rodríguez na mira de arquirrival do Real

Real Madrid v Real Sociedad – Copa del Rey: Quarter Final

O armador colombiano, assim como Bale, também está na lista de dispensáveis do Real Madrid para a próxima temporada. Mas sua mudança pode ser pra mais perto do que todos imaginam: de acordo com fontes locais, o Atlético de Madrid é um grande interessado em sua contratação.

7. O destino de Lautaro Martínez

FC Internazionale v Fiorentina – Coppa Italia: Quarter Final

De promessa do Racing a nome badalado e disputado no Velho Continente, Lautaro vive uma ascensão meteórica e justa pelo seu rendimento em 2019/20 com a Inter de Milão. Alvo de desejo de diversos clubes, seu caminho parece ser, de fato, o Barcelona: de acordo com o jornal ‘Sport’, os dois clubes já teriam acertado 60 milhões de euros como valor da transferência, em negociação que pode levar o chileno Arturo Vidal à Milão.

8. Rivais da Premier League ‘brigam’ por Timo Werner

UEFA Champions League”Red Bull Leipzig v Tottenham Hotspur FC”

Vice-artilheiro da Bundesliga com 21 gols anotados em 25 partidas, o jovem centroavante do RB Leipzig é um dos nomes que mais aquecem o mercado de transferências hoje. Em certo momento, sua ida ao Liverpool era dada como certa, mas outro grande clube inglês entrou firme na disputa por sua contratação: o Chelsea.

9. Joia do Lyon no radar de City e Juventus

Olympique Lyon v Juventus – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Dono de muito recurso técnico e um futuro promissor pela frente, o armador Houssem Aouar, de apenas 21 anos de idade, é o grande ativo de momento do elenco do Lyon. Manchester City e Juventus estão encantados com seu talento, e podem ir à carga por sua contratação já no próximo verão. Os franceses pedem 50 milhões de euros pelo jovem craque.

10. Manchester United monitora dois centroavantes

RB Leipzig v Borussia Moenchengladbach – Bundesliga

Apesar de contar com o jovem Martial e estar satisfeito com o início de Ighalo em Old Trafford, o Manchester United tem sua referência ofensiva como prioridade para o próximo mercado. Dois centroavantes estão na mira dos ingleses: Moussa Dembélé, do Lyon; e Alassane Plea, um dos ‘destaques anônimos’ da atual edição da Bundesliga.

11. Os muitos assuntos de Barcelona e Juventus

FC Schalke 04 v TSG 1899 Hoffenheim – Bundesliga

Duas potências do continente, Barcelona e Juventus estão em contatos ativos e diretos a respeito de possíveis negociações e trocas de jogadores. Enquanto os espanhóis querem o armador Miralem Pjanic, a Juventus mira Arthur e Frenkie de Jong, além de gostar do jovem zagueiro Jean-Clair Todibo. O holandês está fora de cogitação, mas o brasileiro não é considerado inegociável pelo clube da Catalunha. Todibo pode parar em Turim como ‘compensação’ à ida de Pjanic ao Barça.