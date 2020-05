Um homem foi preso após confessar a posse da droga

Na manhã desta quinta-feira, 30, uma guarnição policial da 3ª CIA do 11º BPM realizava rondas no povoado Sítio Novo, Zona Rural de Igreja Nova/AL, quando se deparou com um indivíduo em atitude suspeita.

Ao avistar os militares o mesmo arremessou algo que até então não tinha sido identificado pelos policiais. Ao realizaram a abordagem e varredura no local, foi encontrada uma substância análoga a maconha.

Com as evidências comprovadas, o indivíduo foi encaminhado a Delegacia Regional de Penedo para confecção do flagrante, uma vez que o mesmo confessou a posse da droga.

Na ação foi apreendida a quantidade de 110 gramas de substância análoga à maconha e o homem de 24 anos foi preso em flagrante.

Da Redação com informações do 11º BPM