Um guarnição policial do 11º BPM recebeu neste sábado (9), por volta das 12h, uma informação que um indivíduo deu entrada na UPA de Penedo, vítima de disparos de arma de fogo na Vila Santa Clara, em Penedo. Ao chegar até a unidade de saúde, policiais foram informados que o mesmo sofreu dois disparos e no momento passava por procedimento cirúrgico.

Familiares da vítima, identificada como Fábio Correia das Virgens, 22 anos, relataram que o mesmo estava dormindo quando dois elementos o chamaram e ao atender o chamamento recebeu os disparos.

De acordo com a polícia, os autores fugiram em uma motocicleta Honda Titan, cor branca. Policiais realizaram rondas ostensivas, porém ninguém foi preso.

TENTATIVA DE HOMICÍDIO

Já no mesmo dia, às 12h40, em um campo de futebol (local não informado pela assessoria da polícia), foi relatado que um veículo modelo Saveiro, de cor preta, fazia manobra na rua e caiu em uma vala. Diante do ocorrido, um homem de 66 anos e outro de 38 anos foram orientar o condutor, quando o mesmo, acompanhado por três indivíduos, dirigiram-se até a vítima com uma faca em punho e deram pontapés no idoso de 66 anos.

Ainda com informações da polícia, após o espancamento os mesmos fugiram do local.

A vítima foi socorrida por uma testemunha, não foi informado seu estado de saúde.

A Polícia Militar realizou buscas no local, porém não teve êxito.

Da Redação com informações 11º BPM