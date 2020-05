12 grandes jogadores que deixaram seus times pelas portas dos fundos

A relação de um jogador com o seu clube pode mudar da água para o vinho em pouco tempo. Ídolos passar a ser odiados. Campeões queimam a sua imagem. E isso fica marcado para sempre.

Relembre aqui 12 jogadores que saíram de seus clubes pela porta dos fundos:

1 – Paolo Guerrero – Corinthians e Flamengo

Corinthians v Flamengo – Brasileirao Series A 2015

Chegou ao Flamengo após sair pela porta dos fundos do Corinthians e deixou o Rio da mesma maneira. Era cotado para ser a principal referência do Fla, mas acabou pouco contribuindo. O caso de doping e o rompimento abrupto ficaram marcados negativamente.

2 – Ganso – Santos



Sao Paulo v Santos – Brasileirao Series A 2015

O jogador, campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, praticamente forçou sua saída do Santos. Querendo um aumento salarial para permanecer na Vila Belmiro, acabou negociado com o São Paulo em 2012. Mas, claro, a torcida jamais o perdoou.

3 – Neymar – Santos

FBL-EUR-C1-BARCELONA-CELTIC

Sua saída do Santos para o Barcelona foi cercada de polêmicas. Mesmo tendo ido embora somente em 2013 (depois de ganhar Copa do Brasil e Libertadores), estava apalavrado com os catalães desde 2011. E isso não pegou bem. A saída do Barça para o PSG também foi confusa.

4 – Edmundo – Cruzeiro

Em um jogo do Cruzeiro contra o Vasco, pelo Brasileirão de 2001, entrou no segundo tempo e errou uma cobrança de pênalti. O jogador teria se recusado a marcar contra o time do coração, e acabou demitido pelo presidente Zezé Perrella. O caso foi parar na Justiça.

5 – Léo Silva – Cruzeiro

Chegou ao Cruzeiro em 2009 e ostentou a faixa de capitão da equipe, mas se lesionou e passou parte da temporada no departamento médico. Recuperado, não aceitou a proposta de renovação da diretoria. Dias depois, o zagueiro acertou com o rival Atlético-MG.

6 – Ronaldinho Gaúcho – Grêmio

Ronaldinho literalmente passou a perna no Grêmio. Rejeitou uma renovação contratual em 2001 para se transferir ao Paris Saint-Germain de graça. Viu o Tricolor entrar na Justiça e ficou praticamente meio ano impossibilitado de exercer a profissão.

7 – Marcos Rocha – Atlético-MG

FBL-LIBERTADORES-OLIMPIA-ATMINEIRO-FIRST LEG-FINAL

Ídolo, Marcos Rocha não gostou da forma como deixou o Atlético, em 2018, sendo emprestado ao Palmeiras e sentindo-se ‘descartado’. O experiente lateral-direito chegou a falar em “ponto final” e que não pretende voltar a vestir o manto sagrado do Galo.

8 – Rodrigo Caio – São Paulo

Sao Paulo v Cruzeiro – Brasileirao Series A 2017

Após 7 anos no São Paulo e algumas polêmicas com a diretoria, Rodrigo Caio se lesionou no início de 2018 e ficou parado por 4 meses. Quando voltou, era a última opção da zaga. Desgastado também com a torcida, o zagueiro assinou com o Flamengo por 5 temporadas.

9 – Allan – Fluminense

FBL-SUDAMERICANA-FLUMINENSE-PENAROL

O Fluminense sinalizava ao Liverpool que faria esforços para fechar a compra definitiva de Allan, que expôs publicamente seu desejo de permanecer no Rio. Após receber uma oferta salarial maior do Galo, voltou atrás e decidiu deixar o Flu, irritando a torcida tricolor.

10 – Gustavo Scarpa – Fluminense

Fluminense v Palmeiras – Brasileirao Series A 2018

Scarpa foi incorporado aos profissioanis do Flu em 2015, com a responsabilidade de ser o herdeiro da camisa 10. Em 2017 tudo foi por água abaixo, quando decidiu buscar as vias jurídicas para se desligar do clube, alegando constantes atrasos salariais.

11 – Alan Kardec – Palmeiras

Sao Paulo v Fluminense – Brasileirao Series A 2016

Em 2014, Kardec comunicou ao Palmeiras que não renovaria seu contrato e que iria se transferir para o São Paulo. O atleta entrou em litígio com a diretoria alviverde e o Tricolor comprou seus direitos junto ao Benfica, causando a ira dos palmeirenses.

12 – Ricardinho – Corinthians

Corinthians v Cori X

Ao longo de 4 temporadas pelo Corinthians, Ricardinho construiu uma bela trajetória. Em 2002, foi atraído por oferta do arquirrival São Paulo e acabou se mudando para o Morumbi. A troca não caiu bem e acabou embaçando os feitos do craque com a camisa alvinegra.