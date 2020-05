14 Jogadores que atuaram juntos ao longo da carreira e você sequer deve se lembrar

Há pouco tempo, levantamos dez duplas de jogadores que atuaram juntas, mas pouca gente se lembrava ou sabia, incluindo a improvável parceria entre Zlatan Ibrahimovic e Diego Lugano no Paris Saint-Germain. Pesquisamos um pouco mais a fundo e encontramos outras parcerias curiosas, que rendem mais um artigo desta série. Confira:

1. Roberto Baggio e Andrea Pirlo

AS Photo Archive

O vencedor da Bola de Ouro de 1993 e o volante ‘masterclass’ de longa e vitoriosa trajetória em Milan e Juventus dividiram os vestiários em duas ocasiões, apesar de Baggio ser 13 anos mais velho que o compatriota em questão. Os dois foram companheiros na Inter em 1998/99 e posteriormente no Brescia, na temporada 2000/01.

2. Zinédine Zidane e Sergio Ramos

Real Madrid’s Zinedine Zidane (R) celebr

Existem algumas parcerias que parecem superar a fronteira do tempo. Está é um exemplo delas, já que Zidane hoje é treinador de Sergio Ramos, capitão do Real Madrid. Os dois atuaram juntos ao longo da temporada 2005/06, a última do francês como atleta profissional.

3. Roberto Carlos e Marcelo

Real Madrid Training

Contratado pelo Real Madrid em 2006 para ser o sucessor de Roberto Carlos, Marcelo dividiu vestiários com seu compatriota ao longo da temporada 2006/07. No ano seguinte, o lendário lateral-esquerdo, campeão do mundo em 2002, transferiu-se ao Fenerbahçe (TUR).

4. Dennis Bergkamp e Cesc Fàbregas

Arsenal’s Cesc Fabregas, (L) Dennis Berg

O meia espanhol tem 33 anos, e o ex-atacante holandês, 50. Parece improvável, mas os dois dividiram os vestiários ao longo de três anos: entre 2003 e 2006, no Arsenal. Fàbregas dava os primeiros passos de sua carreira profissional, enquanto Bergkamp estava em reta final de jornada.

5. Diego Simeone e Fernando Torres

Atletico de Madrid’s Fernando Torres (L)

Mais um caso curioso que parece ultrapassar as fronteiras do tempo. Simeone, treinador do Atlético de Madrid desde 2011, foi companheiro de time de Fernando ‘El Niño’ Torres entre os anos de 2003 e 2005. O atacante despontava para o futebol, enquanto o volante já se preparava para aposentadoria.

6. Carlos Tévez e Daniele de Rossi

Boca Juniors v Aldosivi – Superliga 2019/20

Parceria que data de pouquíssimo tempo atrás (2019), atacante argentino e volante italiano foram rivais por longos anos na Itália, quando De Rossi defendia a Roma e Carlitos, a Juventus. A reunião entre eles aconteceu na América do Sul, mais especificamente no Boca Juniors.

7. Felipe Melo, Wesley Sneijder e Didier Drogba

FC Schalke 04 v Galatasaray AS – UEFA Champions League Round of 16

Fechamos essa lista não com uma dupla curiosa, mas uma trinca improvável patrocinada pelo turco Galatasaray. Entre 2013 e 2014, o volante brasileiro Felipe Melo, o meia holandês Wesley Sneijder e o atacante marfinense Didier Drogba atuaram juntos e renderam algumas alegrias pra torcida do Gala.