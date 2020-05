15 astros do futebol internacional que por pouco não jogaram no Brasil

…

1. Balotelli no Flamengo O Flamengo, na metade no ano passado, insistia em trazer um centroavante de ofício, alguém que dominasse a grande área como poucos. Mas as negociações com o italiano não avançaram e o clube, oficialmente, desistiu do negócio.

2. Riquelme no Palmeiras Após o rebaixamento em 2012, o então presidente Arnaldo Tirone praticamente fechou com o camisa 10 argentino, mas a ousadia acabou abortada pela nova gestão do clube, encabeçada por Paulo Nobre.

3. Verón no Santos O volante argentino disse que teve chances de defender o time da Vila Belmiro em 2008. E mais: confirmou que desejaria ter atuado no futebol brasileiro.

4. Davor Suker no Grêmio O croata, que havia sido um dos astros da Copa do Mundo de 1998, foi cogitado para fazer parte de um time de estrelas montado pelo Grêmio em 2000. Mas também ficou só no sonho.

5. Preud’homme no Fluminense O goleiro belga, um dos melhores da posição da sua era, esteve muito perto das Laranjeiras em 1999. Chegou a viajar ao Rio de Janeiro e dar entrevistas como jogador do Flu, mas, na última hora, o Benfica, que detinha os direitos econômicos, decidiu não liberá-lo.

6. Buffon no Fluminense Após sair do Paris Saint-Germain, em junho do ano passado, a diretoria tricolor entrou em contato com o goleiro italiano, mas a pedida salarial de cara assustou e brecou qualquer avanço.

7. Vieri no Botafogo-SP Andrea Pirlo Farewell Match O clube de Ribeirão Preto chegou a anunciar a contratação do italiano para a disputa do Paulistão de 2010, mas depois desistiu. O atacante não cumpriu prazos para a realização de exames médicos e sequer deu uma justificativa.

8. Anelka no Atlético-MG Em 2014, o então presidente do clube, Alexandre Kalil, chegou a anunciar em seu Twitter: “Anelka é do Galo”. Mas nunca foi. Posteriormente, o jogador gravou um vídeo dizendo que a divulgação se deu antes de acontecer um acordo.

9. Maradona no Palmeiras e no Santos Entre 1992 e 1993, o argentino esteve na mira do Verdão, que tinha a Parmalat como parceira para viabilizar o negócio. Em 1995, foi a vez de o Peixe tentar contratar o camisa 10, tendo Pelé como intermediário. Não deu certo.

10. Drogba no Corinthians O centroavante marfinense passou praticamente o mês de janeiro de 2017 inteiro negociando com o Timão. Mas, no fim das contas, foi para o futebol dos Estados Unidos e enviou uma carta de agradecimento pelo interesse do Timão.

11. Javier Pastore no Internacional O nome foi sugerido por Eduardo Coudet logo em sua chegada ao Colorado, no início de 2020. Mas os números para um investimento eram inviáveis.

12. Del Piero no Flamengo O atacante italiano confirmou ter recebido uma proposta rubro-negra em 2013, mas preferiu seguir no futebol australiano, onde estava à época.

13. Falcao García no Fluminense Em 2008, o Tricolor fracassou na tentativa de contratar o atacante colombiano. Inclusive, foi zombado por representante do jogador a respeito da proposta feita.

14. Malouda no Palmeiras O meia francês, à época no Chelsea, foi oferecido ao Verdão no ano de 2012. O jogador desejava atuar no futebol brasileiro, mas o nome foi vetado pelo técnico Luiz Felipe Scolari.