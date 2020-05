16 “estádios gêmeos” que impressionam por suas semelhanças

Estádios parecidos ao redor do mundo? É claro que existem…e muitos! Aliás, há alguns que parecem verdadeiros irmãos gêmeos tamanha a semelhança de estrutura e funcionalidade. Abaixo, apresentamos oito pares que você vai se impressionar. Ah…e tem estádio brasileiro na parada!

O estádio mexicano BBVA e o estádio Aviva na Irlanda, são dois dos mais funcionais do mundo. Ambos possuem uma estrutura muito inovadora que os torna modernos e espetaculares. Qualquer fã de futebol ficaria feliz em conhecê-los ao vivo.

Dois estádios sul-americanos que têm muito em comum são o Deportivo Cali, na Colômbia, e o Monumental de Guayaquil, no Equador. Tudo isso devido à estrutura que os sustenta e à forma peculiar de suas cabeceiras. Ambos são cercados por uma área com muita vegetação.

A semelhança entre o Mangueirão e o Anoeta é impressionante. As cores e a estrutura do teto se parecem muito. Ambos também têm uma pista de atletismo, para que possam ser usados ​​em outras modalidades.

A Red Bull Arena, localizada nos Estados Unidos, e a Hypo Arena, na Áustria, têm a mesma estrutura e sofisticação, inclusive com um destaque para a simulação de uma área especial do estádio. Parece que os proprietários contrataram os mesmos arquitetos responsáveis ​​pelo projeto.

O estádio Nacional da Costa Rica e o Angondjé, localizado no Gabão, têm telhado muito semelhante em seus edifícios laterais. Ambos também possuem pista de corrida e são descobertos em suas cabeceiras.

A semelhança que existe entre os estádios mexicano e egípcio é muito grande. Ambos possuem pista de atletismo e a chamada área alta do estádio onde estão localizadas as cabines de transmissão. Além disso, o formato das arquibancadas é praticamente o mesmo.

7. Gigante de Arroyito – Campeón del Siglo

Outro par de estádios sul-americanos com grande semelhança em termos de estrutura e forma das arquibancadas é o Gigante de Arroyito, do Rosario Central, e o Campeón del Siglo, do Peñarol. Até os refletores nos cantos é algo que os iguala.