O município tem 23 casos confirmados, 402 casos suspeitos e 312 descartados. 4 pessoas que tiveram teste positivo para o novo coronavírus estão curadas.

“[A paciente] teve início dos sintomas no dia 22 de abril, com dispneia, saturação menor que 95%, fraqueza. Ela foi encaminhada para hospitalização, seguindo a regulação estadual, para o Hospital Memorial Djaci Barbosa, onde foi realizada coleta de secreção de oro e nasofaringe para exame realizado em 24 de abril, encaminhados para o Laboratório Central, em Maceió, com resultado positivo em 2 de maio”, diz trecho do relatório de óbito da Vigilância Epidemiológica.