3 dicas para você se sair bem

A redação é uma das principais partes da prova de concurso público e pode fazer toda a diferença para a sua colocação. E ela é uma das matérias que mais eliminam candidatos.

Porque muitos não sabem como estruturar o texto ou acabam não seguindo os requisitos pedidos.

E dependendo da banca, também é possível se deparar com dissertação expositiva, estudos de caso, texto oficial, entre outros gêneros textuais.

3 dicas de redação para concursos

Independentemente do tipo de redação cobrado no concurso público, algumas dicas são básicas e valem para todos os estilos. Confira!

1. Siga o tema

Fale tudo o que a banca pedir no tema do texto e relacione todos os aspectos pedidos com esse tema. Não fuja do pedido, para não prejudicar a sua redação!

2. De olho no português

Erros de ortografia, repetição de palavras, coesão textual, estrutura sintática e vocabulário são alguns aspectos essenciais que influenciam na nota de expressão e domínio da norma culta.

Ou seja, saber português para concurso e saber se expressar adequadamente na escrita é fundamental!

3. Treine

Assim como resolver questões é importante para fixar a matéria, treinar a redação é fundamental para se preparar e dominar as técnicas de escrita.