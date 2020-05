3 jogadores do Palmeiras que cairiam como uma luva no time do Santos, mas o torcedor jamais admitiria

O Palmeiras é tido por muitos como o elenco mais completo do futebol brasileiro depois do Flamengo. Pois então é impossível negar que existem jogadores que serviriam a rivais. O torcedor do Santos pode até não gostar e sequer admitir, mas os três atletas abaixo, que pertencem ao Verdão, cairiam como uma luva na equipe titular do Peixe.

1. Luiz Adriano Há quanto tempo o Peixe procura um centroavante? Desde a saída de Gabigol não chegou alguém à altura do antigo artilheiro. Com o atacante palmeirense, a falta de uma referência dentro da área ficaria totalmente suprida.

2. Bruno Henrique Ter mais um líder de meio-campo não faz mal a ninguém. Muito embora Diego Pituca e Evandro até deem boa resposta, alguém mais experiente para fazer companhia a Carlos Sánchez ajudaria e muito até na evolução de garotos.