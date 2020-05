5 candidatos a suceder Cristiano Ronaldo e Messi no topo do futebol

A última década marcou o auge de dois dos maiores jogadores da história do futebol mundial: Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Gênios, o português e o argentino dominaram o esporte e praticamente monopolizaram os principais títulos coletivos e individuais. Porém, infelizmente, o tempo passa para todo mundo e ‘logo’ os craques – de 35 e 32 anos, respectivamente – vão precisar passar o bastão para outros jogadores.

TOPSHOT-FBL-FIFA-AWARDS

Vale considerar que foi considerado apenas atletas com menos de 25 anos (com uma exceção) e que ainda podem evoluir muito em suas carreiras. Confira abaixo os 5 fortes candidatos!



5. Raheem Sterling (Manchester City)

Manchester City v Tottenham Hotspur – Premier League

Sterling apareceu muito bem no Liverpool, sendo eleito o Golden Boy de 2014 e mostrando muito potencial, entretanto, oscilou e perdeu um pouco do ‘encanto’. Porém, ele evoluiu demais nas últimas temporadas e hoje, aos 25 anos, desponta como um dos grandes atacantes do futebol inglês e do planeta.