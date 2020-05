5 clubes da Série A que poderiam contratar Ricardo Oliveira

Na próxima segunda-feira, o grupo de jogadores do Atlético-MG dará início à realização de exames clínicos e testes para o coronavírus. Pois seis nomes do atual elenco ficarão de fora da triagem, entre eles, Ricardo Oliveira, que não faz parte dos planos do técnico Jorge Sampaoli. É hora, então, de indicar cinco possíveis destinos, dentro da Série A, para o centroavante de 40 anos.

1. Botafogo O clube carioca carece de um grupo de qualidade. E ter à disposição um camisa 9 que saiba fazer gols é, sim, um acréscimo. Trata-se de uma referência.

2. Grêmio Muito embora Diego Souza seja o titular da posição, o Grêmio não tem nenhum centroavante de ofício em seu plantel. Luciano, que é alternativa, já mostrou que não dá conta do recado.

3. Santos Se o Peixe quer ter de volta o centroavante, a hora é agora. E vamos combinar: falta alguém com porte físico no ataque para duelar com as zagas adversárias.

4. Athletico-PR Marco Ruben se foi e, com isso, o atual campeão da Copa do Brasil perdeu seu centroavante de referência. Pois agora tem um no mercado.