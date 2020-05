5 clubes que tentaram ser grandes com investimentos bilionários

Futebol é negócio. E é preciso investir alto para alcançar grandes objetivos.

Alguns times entenderam isso nas últimas décadas e foram em busca de parcerias externas para mudar de patamar. Alguns conseguiram emplacar bons projetos e se firmar no topo, mas nem sempre a história tem um final feliz.

Confira 5 clubes europeus que usaram ou ainda usam dinheiro de investimentos externos:

1 – Paris Saint Germain

Paris Saint Germain v Amiens SC – Ligue 1

O PSG já era uma equipe grande na França, mas nem sonhava em chegar ao patamar de hoje.

A chegada de Nasser Al-Khelaifi encabeçando o fundo Qatar Investment Authority elevou o status do clube. Os petrodólares ajudaram a trazer Beckham, Zlatan, Thiago Silva, Cavani, Verrati, Neymar e Mbappé. Desde 2013 o PSG foi campeão da Ligue 1 todos os anos, mas ainda seguem em busca da sonhada Champions League.

2 – Manchester City

Brighton & Hove Albion v Manchester City – Premier League

Um claro exemplo de como o dinheiro pode mudar um clube. Em 1998, o City estava na terceira divisão inglesa e o grande objetivo era retornar à Premier League. 10 anos depois, a chegada do grupo de investimentos com a liderança de Mansour bin Zayed Al-Nahyan colocou o Manchester entre os mais importantes da Inglaterra. O time voltou a ganhar um campeonato inglês depois de 44 anos e conta com jogadores que nem pensariam em vestir a camisa azul em outros tempos.

3 – Málaga

FBL-EUR-C1-DORTMUND-MALAGA

O Málaga sempre foi uma equipe média da Espanha, nunca conseguiu conquistar um título importante.

Os anos de ouro do clube foram entre 2010 e 2014, quando o xeique Abdullah ben Nasser Al Than injetou uma grande quantidade de dinheiro e contratou jogadores de alto nível.

O time conseguiu se classificar para a Champions League 2012/2013 sob o comando de Pellegrini e realizou uma campanha histórica, sendo eliminado pelo Borussia Dortmund nas quartas de final.

Uma sanção dada pela UEFA suspendeu o time de competições europeias e todo o projeto foi por água abaixo, tanto que em 2018 o clube foi rebaixado para a segunda divisão.

4 – Anzhi Makhachkala

FBL-EUR-C3-ANJI-HANNOVER

Fundado em 1991, o Anzhi passou mais tempo na segunda divisão do que na primeira. Até o multimilionário Suleiman Kerimov comprar o time e investir em jogadores como Roberto Carlos e Samuel Eto’o, além de contratar o treinador holandês Guus Hiddink. O clube também contou com os brasileiros Willian e Diego Tardelli.

O projeto se mostrou um fracasso com o passar do tempo, e as estrelas foram saindo aos poucos. Em 2014 o clube foi rebaixado, voltou à primeira divisão na temporada seguinte, mas está longe de brigar por grandes títulos.

5 – Chelsea

Chelsea’s players pose with the trophy a

Um dos clubes pioneiros em buscar subir de patamar com o apoio de investidores. Os Blues haviam sido campeões apenas uma vez antes da chagada de Roman Abramovich e não figurava entre os grandes da Inglaterra. Isso mudou rapidamente após o investimento feito pelo bilionário russo.

O time de Stamford Bridge conquistou desde então 5 vezes a Premier League, ganhou sua primeira Champions League e se mantém como um dos grandes da Europa .