5 coisas que Neymar poderia comprar com 100 milhões de euros

Vamos arredondar: R$ 600 milhões. Esta é a quantia que Neymar recusou receber do Paris Saint-Germain, que tentou sem sucesso antecipar sua renovação de contrato. Sim, somente por assinar um novo vínculo o atleta ganharia um bônus de 100 milhões de euros.

A negativa se deu justamente pelo fato de o atacante desejar um retorno ao Barcelona, e esta seria uma forma de dizer, não explicitamente, que quer deixar a capital francesa na próxima temporada. Mas você sabe o que é possível comprar com R$ 600 milhões? A gente ajuda a fazer esta ‘pequena’ lista…



A Ferrari, seguindo a tendência de mercado, lançará em 2021 o seu primeiro SUV. O codinome do projeto é “F16X”, e a previsão é de que o carro custe 300 mil euros.

Uma viagem de volta ao mundo em jato privado, oferecida por agências de turismo, custa cerca de US$ 147 mil. O roteiro inclui nove destinos (Estados Unidos, Japão, Vietnã, Maldivas, Tanzânia, Marrocos, Hungria, Rússia e França).

Um apartamento na parte mais badalada de Nova Iorque, em média, custa R$ 10 milhões. Poderia passar cada semana do ano em uma casa diferente e ainda sobraria!

4. 18 elencos da Série A do Campeonato Brasileiro

Conforme dados do Transfermarrkt, no início de 2020 somente Flamengo e Grêmio tinham um grupo de atletas com valor superior a 100 milhões de euros. Qual será, dos demais, que Neymar iria preferir?