5 craques que superaram grandes adversidades para brilhar em campo

Muitos podem pensar que jogador de futebol é máquina. Mas isso é uma grande inverdade. Jogador de futebol é, antes de tudo, um ser humano. E, por ser assim, tem sentimentos, angústias e sofrimentos com os quais precisa lidar para exercer a profissão e alcançar os objetivos traçados para a carreira. Muitos craques, para chegarem ao estrelato, superaram dificuldades das mais variadas. E nós fazemos questão de relembrar o que cinco deles passaram, seja na infância ou já na vida adulta, para serem reconhecidos como verdadeiros ídolos.

O jogador argentino nasceu em uma favela e teve que conviver com as drogas e a violência.

2. Cristiano Ronaldo

Precisou superar a morte de seu próprio pai por causa do álcool. “Ele viu de perto o que as bebidas e as drogas podem fazer com uma pessoa. Por esse motivo, hoje leva uma vida completamente diferente” disse sua mãe.