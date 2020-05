5 duplas de zaga que eram como uma mãe para os adversários

Tem torcedor que não gosta nem de lembrar, mas a gente não esquece! Em um final de semana de homenagens às mamães, o 90min destaca cinco duplas de zaga que foram uma “mãe” para os adversários.

1. Baloy e Fábio Bilica – Grêmio US Citta di Palermo v Fenerbahce – Pre Season Friendly Estes eram apenas dois dos zagueiros do Grêmio no ano do segundo rebaixamento do clube, em 2004. Tinha mais Alex Xavier, Capone entre outros. Era de doer.

2. Mauricio Ramos e Henrique – Palmeiras Palmeiras v Santos – Paulista Championship 2013 Tem como esquecer? Foi com essa dupla que o Verdão experimentou novamente o gosto do rebaixamento. O ano era 2012, e o time, por mais incrível que possa parecer, vinha de um título de Copa do Brasil.

3. Betão e Fábio Ferreira – Corinthians A dupla causou arrepios no torcedor do Timão. E não é à toa que o destino do clube foi selado com um inédito rebaixamento à Série B do Campeonato Brasileiro em 2007.

4. Paulão e Ernando – Internacional Impossível esquecer as trapalhadas cometidas ao longo da temporada de 2016. Se existem símbolos para o rebaixamento do Inter, a dupla de zaga é um dos mais presentes.