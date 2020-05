5 estádios que são compartilhados por times rivais

No mundo, grandes estádios de futebol são divididos por equipes rivais. Seja através da administração ou do compartilhamento da estrutura, é fato que estes gigantes têm muita história para contar. Abaixo, relacionamos cinco palcos que possuem esta característica.

1. Hernando Siles – La Paz

Localizado na temível altitude da capital boliviana, é casa do The Strongest e do Bolívar.