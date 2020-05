5 ‘estrelas anônimas’ da atual edição da Bundesliga que você não deve ter ouvido falar

Quando falamos em Campeonato Alemão, quais são os primeiros nomes que lhe vem à cabeça? Possivelmente Robert Lewandowski, o goleador do Bayern de Munique; talvez Erling Haaland, o garoto ‘sensação’ que chegou com tudo ao Borussia Dortmund; ou quem sabe Timo Werner, vice-artilheiro da edição pelo RB Leipzig e disputado por gigantes do continente… A fama dos três citados é justa, mas hoje falaremos de ‘estrelas anônimas’ que estão fazendo uma Bundesliga sensacional, mas não recebem os holofotes devidos. Confere aí:

Christopher Trimmel (Union Berlin)

O Union Berlin, rival do Bayern de Munique na rodada de ‘reinauguração’ da competição, disputa a primeira divisão pela primeira vez em sua história e tem seu lateral-direito como o ‘coração’ da equipe. Símbolo do clube e do acesso inédito, Trimmel é o capitão do clube berlinense e soma nada menos que nove assistências na atual edição da Bundesliga.

Philipp Max (Augsburg)

Exceção ao garoto Davies (Bayern de Munique), Max é o lateral-esquerdo mais empolgante desta atual edição do Campeonato Alemão. Por ter começado sua carreira como atacante, tem uma veia ofensiva muito forte, além de contar com uma ‘bomba’ em seu pé esquerdo. Seus números na temporada são impactantes para um defensor: sete gols e cinco assistências.

Alassane Plea (Borussia Mönchengladbach)

Uma das razões para o Borussia Mönchengladbach estar tão bem posicionado na competição – é o quarto colocado e estaria garantido na fase de grupos da próxima Champions se o torneio acabasse hoje -, é o centroavante francês de 27 anos. Ele soma 15 participações diretas para gols da equipe na Bundesliga, com oito tentos e sete assistências.

Florian Niederlechner (Augsburg)

Se Max é o destaque da última linha do Augsburg, Niederlechner é o grande nome do sistema ofensivo. O atacante de 29 anos participou diretamente de mais de 50% dos gols da equipe bávara na atual edição do Campeonato Alemão: são onze tentos e oito assistências, ou seja, 19 dos 36 gols do time passaram pelos seus pés.

Robin Quaison (Mainz)

O Mainz pode até ser uma decepções da Bundesliga – é apenas o décimo quinto colocado -, mas não por conta de seu camisa 7. O atacante sueco de 26 anos tem sido uma das ‘estrelas solitárias’ da equipe, somando 12 gols na competição. Seus números são superiores ao de jogadores renomados como Marco Reus, Serge Gnabry e Kevin Volland.