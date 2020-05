5 fatos inusitados que você não lembrava daquele Real Madrid x Barcelona dos aplausos a Ronaldinho

Jogo após jogo, semana após semana, campeonato após campeonato. A bola rola tantas e tantas vezes que às vezes nossa memória é traída. Muito normal confundir tal fato de uma partida com outro fato de outra. Até mesmo nos confrontos históricos.

Mas a quarentena e a pausa do futebol têm ajudado ao menos neste quesito: memória. Estamos tendo a oportunidade de rever grandes jogos e perceber que nem tudo foi exatamente como achávamos que foi. Um caso interessante é o de Real Madrid 0 x 3 Barcelona, de novembro de 2005 de La Liga. Aquele mesmo, dos aplausos a Ronaldinho. Fora o baile catalão no Santiago Bernabéu naquele clássico disputado pela liga espanhola, trouxemos abaixo cinco situações que ficaram esquecidas (ou pouco lembradas) com o passar do tempo. Confiram abaixo!

1. Messi começou o jogo como titular Real Madrid v F.C. Barcelona Sim, é isso mesmo! Um ainda adolescente Lionel Messi não apenas começou o duelo entre os titulares, como também foi um dos destaques em campo, atuando por 70 minutos. Em seu primeiro El Clásico na carreira, o argentino infernizou a defesa madrilenha e também deu a assistência para o gol de Samuel Eto’o, que abriu o placar. Na época, o craque ostentava a camisa 30, só de olho no mestre que sucederia com a 10 anos mais tarde. Ao sair, Leo deu lugar a – vejam vocês – Andrés Iniesta (que naquela época ainda tinha cabelo).

2. Luxemburgo no comando do Real Real Madrid’s coach Brazilian Vanderlei Então campeão brasileiro com o Santos em 2004, Vanderlei Luxemburgo chegou a Madrid no final daquele ano. Sua passagem durou quase 12 meses, dando adeus ao Bernabéu em dezembro de 2005 sem conquistar títulos e sem conseguir evitar o show do rival na sua própria casa um mês antes. Mesmo contando com craques como Casillas, Zidane, Beckham, Raul e cia. No total, foram 45 jogos: 28 vitórias, 7 empates e 10 derrotas.

3. Sergio Ramos, recém-chegado, era o lateral-direito Real Madrid v Olympique Lyonnais – UEFA Champions League Group F Lenda consagrada e multicampeã do Real Madrid nos dias de hoje, Sergio Ramos havia acabado de chegar ao clube naquela época. Com 19 anos de idade, foi contratado junto ao Sevilla no último dia da janela de transferências em agosto ao valor de 33 milhões de dólares de sua multa rescisória. Menos de três meses depois, estava escalado na lateral direita para marcar Ronaldinho num clássico. O resto é história.

4. Legião brasileira em campo Barcelona’s Portuguese Deco (C) vies wit Além do próprio Ronaldinho e de Luxa, o Brasil se viu representado em vários outros nomes dentro do gramado. Pelo Real Madrid, jogaram Ronaldo, Robinho (ainda uma promessa em ascensão), Roberto Carlos e Júlio Baptista. Já no Barça estavam R10, Edmilson, Sylvinho (no banco), além do luso-brasileiro Deco.