5 grandes jogadores que nunca atuaram no futebol europeu

Quase todo jogador sul-americano sonha um dia em jogar em um grande clube europeu, ao lado dos melhores jogadores do mundo. Mas nem sempre isso é possível.

Confira aqui 6 grandes craques, que mesmo com muito sucesso na América do Sul, não tiveram a chance de jogar na Europa.

1. Ignacio Fernández

River Plate v Boca Juniors – Copa CONMEBOL Libertadores 2019

Um dos melhores jogadores do River Plate, tem 30 anos e nunca teve uma proposta que o levasse para a Europa. Com a qualidade que tem, poderia tranquilamente estar em uma das 5 grandes ligas do continente.

2. Éverton Ribeiro

Flamengo v Portuguesa Play the Carioca State Championship With Closed Doors as a Precautionary

Everton Ribeiro teve grandes passagens por Coritiba e Cruzeiro, além de ser um dos melhores jogadores do atual elenco do Flamengo. Com 31, nunca jogou na Europa, mas segue demonstrando a cada ano que é um super craque.

3. Giovanni Moreno

FBL-ASIA-C1-SHANGHAI-KASHIMA

O colombiano de 33 anos segue jogando em alto nível e sendo convocado para a seleção. Seu melhor momento foi no Racing, quando teve propostas de clubes médios da Europa. Preferiu ir para a China e hoje é pouco provável que jogue no velho continente.

4. Walter Kannemann

Gremio v Fluminense – Brasileirao Series A 2019

O argentino vem jogando em alto nível há vários anos. Ganhou a Libertadores de 2014 pelo San Lorenzo e a de 2017 pelo Grêmio. Desde 2018 faz parte da Seleção Argentina, mas apesar de sondagens, nunca chegou a jogar na Europa.

5. Carlos Sánchez

Defensa y Justicia v Santos – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

O uruguaio é ídolo das torcidas do River Plate, Monterrey e Santos. Meio-campista de força e muita técnica, serviu anos à seleção de seu país, mas apesar de sempre atuar em alto nível, não chegou a jogar na Europa.