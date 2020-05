5 grandes técnicos que nunca conquistaram a Champions League

Se a Libertadores é a glória máxima e principal ambição de um clube sul-americano, o mesmo podemos dizer da Champions League em solo europeu. Ganhar o continente, no entanto, não é tarefa simples: alguns dos grandes treinadores que preencheram e ainda preenchem as áreas técnicas dos principais clubes do mundo não alcançaram este feito. A seguir, listaremos 5 treinadores de primeira linha que jamais conquistaram a ‘orelhuda‘:

Massimiliano Allegri

Juventus v Atalanta BC – Serie A

O ótimo treinador italiano conquistou tudo a nível nacional em suas passagens por Milan e Juventus, somando nada menos do que 13 taças domésticas entre Serie A, Coppa Itália e Supercopa. O último título de peso do gigante rossonero, por sinal, foi sob sua batuta: a Serie A Tim de 2010/11. Contudo, a Champions League parece ser seu ‘calcanhar de aquiles’: chegou a duas finais com o clube de Turim, mas acabou batido por Barcelona (2014/15) e Real Madrid (2016/17).

Arsène Wenger

Chelsea v Arsenal – The FA Community Shield

Quando se despediu do Arsenal em 2018, o treinador francês já estava desgastado no clube e junto a parte dos torcedores, algo pra lá de natural para quem passa 22 anos no mesmo cargo. Mas o fato é que Wenger revolucionou o time londrino, que vivia um período difícil em sua história em meados dos anos 90. Conquistou 17 troféu ao longo das mais de duas décadas como técnico dos Gunners, mas a Champions ficou faltando, batendo na trave em 2005/06.

Mircea Lucescu

FC Zenit Saint Petersburg vs FC Ural Ekaterinburg – Russian Premier League

Por ter construído e solidificado toda sua carreira como treinador em mercados secundários da Europa, o romeno é menos prestigiado do que verdadeiramente merecia. É, praticamente, o ‘dono’ do leste europeu: já conquistou títulos por Dínamo Bucareste, Rapid Bucareste, Galatasaray, Besiktas, Zenit e, obviamente, Shakhtar Donetsk, onde emplacou uma dinastia. Conquistou a Copa da UEFA de 2008/09 pelo time ucraniano, mas seu melhor resultado em Champions foi a fase de quartas de final.

Kenny Dalglish

Kenny Dalglish Liverpool Manager v Coventry 1988

Visto como um dos grandes treinadores ingleses da história moderna do futebol, Kenny Dalglish teve muito sucesso em Champions League como jogador, conquistando-a três vezes durante sua longa e vitoriosa trajetória no Liverpool. Como treinador, pode se orgulhar de ser um dos quatro comandantes que conquistou a Premier League por dois clubes diferentes: Liverpool e Blackburn. A ‘orelhuda’, no entanto, ficaria em seu currículo apenas como atleta.

Diego Simeone

Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

O treinador argentino mudou o patamar do Atlético de Madrid desde sua chegada ao clube, em 2011, conseguindo furar a ‘soberania nacional’ de Barcelona e Real Madrid e conquistando La Liga em 2013/14. Com a Champions League, no entanto, a história é de amor e ódio: esteve a poucos minutos de erguê-la em duas ocasiões, mas sucumbiu ao inspirado arquirrival da capital nas duas oportunidades. Na primeira, sofreu o empate nos acréscimos e perdeu na prorrogação. Na segunda, foi batido nas cobranças de penalidades..