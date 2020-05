5 jogadoras de futebol que também são mães

O futebol é uma carreira dura para o corpo e para mente, que exige enorme aplicação e muitos sacrifícios. Conciliar o esporte de alto rendimento com a árdua ‘tarefa’ da maternidade, cercada de desafios e obstáculos, é uma baita prova de força e coragem. Em homenagem ao dia das mães celebrado neste domingo (10), listaremos grandes jogadoras, de diferentes nacionalidades, que também são mães. Todas estiveram em ação na Copa do Mundo de 2019, considerado o maior mundial da história do futebol feminino em qualidade técnica, divulgação e visibilidade:

Alex Morgan (Estados Unidos)

South Africa v United States

A atacante norte-americana de 30 anos é uma das grandes estrelas da modalidade, contando com dois títulos de Copa em seu currículo e mais de 100 gols anotados por sua seleção nacional.

Cheyna Matthews (Jamaica)

Jamaica v Australia: Group C – 2019 FIFA Women’s World Cup France

Veloz e talentosa, a atacante de 26 anos representou a Jamaica na Copa 2019. Atualmente, defende a camisa do Washington Spirit, equipe que disputa a primeira divisão dos Estados Unidos (NWSL).

Hwang-Bo Ram (Coréia do Sul)

France v Korea Republic: Group A – 2019 FIFA Women’s World Cup France

Atualmente com 32 anos, a zagueira sul-coreana precisou fazer grandes esforços para disputar a segunda Copa do Mundo de sua carreira, em 2019. Ela deu à luz a uma menina 14 meses antes do Mundial, mas contrariou os prognósticos e voltou a atuar por seu clube e, posteriormente, seleção.

Jessica McDonald (Estados Unidos)

2020 SheBelieves Cup – United States v Japan

Jogadora do North Carolina Courage, equipe que disputa a WSNL, Jessica McDonald tem sido convocada à seleção norte-americana desde 2016. Foi campeã do mundo em 2019, na França.

Tamires (Brasil)

France v Brazil: Round Of 16 – 2019 FIFA Women’s World Cup France

Fechamos essa lista com um orgulho nosso, 100% brasileiro. Lateral-esquerda do Corinthians, a camisa 6 é uma das referências da Seleção Brasileira, pela qual já soma mais de 70 partidas oficiais.