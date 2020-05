5 jogadores de Barcelona e Real Madrid que estão na mira do Newcastle

Após anos e anos de resultados ruins, campanhas muito abaixo da média e até rebaixamentos, o Newcastle United está prontinho para abraçar uma ‘nova era’. Prestes a ser adquirido pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, o clube inglês já projeta um mercado pra lá de movimentando visando 2020/21, com algumas estrelas mundiais figurando entre suas prioridades. De acordo com o jornal ‘As’, da Espanha, cinco grandes jogadores de Real Madrid e Barcelona estão na mira dos Magpies e seus futuros investidores. Confira quem são eles:

1. Arturo Vidal

O volante chileno de 32 anos está fora dos planos do Barcelona para a próxima temporada, mas ainda tem um ano de contrato por cumprir na Catalunha. O desejo do clube é tentar capitalizar com sua negociação definitiva, com o Newcastle figurando entre os potenciais compradores.

2. James Rodríguez

O armador colombiano, que estourou mundialmente na primeira metade da década de 2010, foi perdendo espaço gradualmente no Real Madrid e hoje é ‘reserva de luxo’ de Zidane. Está na lista de negociáveis do clube espanhol, que projeta uma grande reformulação em seu elenco para 2020/21. James, por sua vez, também busca novos ares e um destino onde seja titular. Será na Inglaterra?

3. Philippe Coutinho

Mesmo que Quique Setién já tenha externado seu desejo de contar com Coutinho, o brasileiro está no topo da lista de jogadores que o Barcelona pretende negociar no próximo verão, visando levantar cifras para reforçar o elenco. O bom histórico do meia na Premier League faz com que diversos clubes ingleses estejam interessados em sua contratação. O Newcastle está entre eles.

4. Gareth Bale

O mesmo dito anteriormente para Coutinho, pode ser aplicado ao ponta galês, que despontou para o futebol mundial vestindo a camisa do Tottenham. Desprestigiado há longa data no Real Madrid – apesar de ter sido muito importante para o recente tricampeonato de Champions pelo time merengue -, Bale pode acabar retornando à Inglaterra em 2020/21. Talvez, vestindo alvinegro.

5. Marc-André Ter Stegen

Trata-se da transferência hipotética mais complicada e improvável dentre as listadas, mas o fato é que o goleiro está, sim, na mira do Newcastle. Seu status na Catalunha, no entanto, é de ‘jogador inegociável’, apesar de seu contrato ainda não ter sido renovado. Está entre os melhores do mundo de sua posição e é adorado pelo torcedor do Barça.