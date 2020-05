5 jogadores de futebol que foram transferidos contra a própria vontade

A intenção era continuar jogando nos clubes em que defendiam, mas decisões mudaram as direções do caminho. Conheça cinco jogadores que foram transferidos para outras equipes contra a sua vontade:

1. Bastian Schweinsteiger (Manchester United)

O meio campo alemão, que conquistou a Copa do Mundo de 2014, não tinha planos para sair do Manchester United na temporada 2016/2017, mas José Mourinho, treinador da época, decidiu não manter o jogador em sua equipe. Diante disso, o atleta se viu obrigado a arrumar as malas e procurar outra casa. Schweinsteiger acabou no Chicago Fire, dos Estados Unidos, seu último clube antes de anunciar a aposentadoria.

2. Ángel Di María (Real Madrid)

O argentino foi peça fundamental do Real Madrid durante a Liga dos Campeões de 2014, além de fazer boa atuação na Copa do Mundo do mesmo ano. Com a chegada de Jamez Rodríguez ao clube merengue, não havia lugares para todas as estrelas e o atleta se despediu da Espanha. O Manchester United abriu as portas para o argentino, adquirido por 75 milhões de euros.

3. Iker Casillas (Real Madrid)

O goleiro espanhol é visto como um eterno símbolo histórico do Real Madrid. Sua atuação começou a ‘cair’ após contradições com o técnico José Mourinho. Para o treinador, ele não era mais considerado um titular renomado. Em 2015, o time merengue não renovou seu contrato e Iker Casillas se transferiu para o Porto, de Portugal.

4. Ronaldinho Gaúcho (Barcelona)

Depois de alcançar a melhor fase de sua carreira, Ronaldinho teve que deixar o Barcelona por decisão de Pep Guardiola. O técnico queria construir uma nova equipe e não via o brasileiro como uma peça para completar o quebra-cabeça. Foi assim que o camisa 10 deixou o clube catalão para ir ao Milan por 25 milhões de euros.

5. Samuel Eto’o (Barcelona)

O camaronês era uma das figuras mais emblemáticas do Barcelona em 2009. Após uma temporada fenomenal e o título da Liga dos Campeões de 2009, Pep Guardiola não perdeu tempo e trocou-o por atleta por outro: Zlatan Ibrahimović. Foi então que Eto’o resolver levar seus talentos para a Inter de Milão.