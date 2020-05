5 jogadores famosos na Europa que ninguém conhece no Brasil

O futebol tem se ‘globalizado’ cada vez mais, de modo que os boleiros têm noção do que acontece com o esporte em todo o planeta, principalmente na Europa, conhecendo estádios, campeonatos, clubes, dirigentes, jogadores etc. Porém, ainda assim, há atletas que fazem muito sucesso no Velho Continente e pouco se sabem deles na América do Sul. Confira 5 exemplos na lista abaixo:

5. Tanguy Ndombélé (Tottenham) Tottenham Hotspur v Aston Villa – Premier League Com grande explosão no futebol francês, Ndombélé logo surgiu nos noticiários de toda a Europa na temporada passada. Hoje, aos 23 anos, ele defende o Tottenham.

4. Sandro Tonali (Brescia) Brescia Calcio v Udinese Calcio – Serie A Elogiado pelo lendário Totti, o meia Tonali, atualmente no modesto Brescia, é apontado como o “novo Iniesta” ou “novo Pirlo”. Com apenas 20 anos, ele já aparece como um dos destaques do futebol italiano e como um dos grandes jogadores da posição no futuro.

3. Carlos Vinícius (Benfica) FBL-POR-LIGA-BENFICA-PORTIMONENSE Base de Santos e Palmeiras, o brasileiro Carlos Vinícius é um dos principais jogadores do Benfica e um dos goleadores mais monitorados da Europa, inclusive pelo gigante Manchester United.

2. Kai Havertz (Bayer 04 Leverkusen) Bayer 04 Leverkusen v Eintracht Frankfurt – Bundesliga Badalado no Velho Continente, Havertz é uma das peças-chaves do Leverkusen. O meio-campista de 20 anos aparece como um dos nomes mais observados do mercado europeu.