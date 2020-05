5 jogadores que deixaram o Botafogo pela porta dos fundos

Brigas internas, disputas jurídicas ou até mesmo irritação com o banco de reservas e críticas das arquibancadas. No mundo do futebol, não é incomum testemunharmos despedidas de jogadores em ‘maus termos’ com seus clubes. No Botafogo, tivemos alguns casos marcantes na última década, envolvendo alguns atletas que, à época, eram adorados pela torcida alvinegra . A seguir, relembre cinco casos de atletas que saíram de General Severiano pela ‘porta dos fundos’:

Sassá

Botafogo v Coritiba – Brasileirao Series A 2016

Formado nas categorias de base do Alvinegro, o centroavante alternou entre bons e maus momentos durante sua passagem pelo elenco profissional do clube. Apesar das oscilações, era um nome querido pela torcida, status que se fortaleceu após seu bom Brasileirão de 2016, em que foi o artilheiro do time. O ano seguinte, no entanto, rapidamente apagou a boa impressão: problemas de indisciplina e pedida alta para renovar contrato o levaram à ruptura com o Glorioso.

Bruno Silva

Botafogo v Chapecoense – Brasileirao Series A 2017

Peça importantíssima no Botafogo de Jair Ventura, o volante viveu o melhor momento de sua carreira vestindo a camisa alvinegra. Contudo, as ótimas atuações o valorizaram no mercado nacional e lhe rendeu uma proposta forte do Cruzeiro, imediatamente aceita pelo jogador e por seu estafe. A decisão de trocar o clube carioca pela Raposa foi recebida com enorme frustração pela torcida, como se ‘abandonasse o barco’ que o resgatou.

Gabriel

Mais um caso de jogador revelado na base do Glorioso, o volante alcançou projeção nacional vestindo a camisa alvinegra entre os anos de 2012 e 2014. Conquistou o Carioca de 2013, sendo um dos destaques individuais da equipe. Em dezembro de 2014, no entanto, decidiu partir caminhos através das vias jurídicas: alegando atrasos salariais e no pagamento de FGTS, o jogador conseguiu sua rescisão contratual e assinou com o Palmeiras. A torcida, obviamente, não perdoou.

Willian Arão

É, sem dúvida, o caso mais marcante envolvendo o Glorioso nos últimos dez anos. Após temporadas consecutivas sendo emprestado pelo Corinthians e jogando pouco, o volante foi a aposta do Botafogo para 2015. Em General, recuperou seu futebol, tornou-se rapidamente titular e terminou a temporada como destaque técnico e segundo com mais aparições em campo. Quando o torcedor começava a acreditar que o clube havia encontrado um ‘dono’ para a camisa 5, Arão acionou a Justiça para se desvincular do Alvinegro. Briga longa, cansativa e que teve o Flamengo como parte diretamente interessada, já que o Rubro-Negro fecharia com o jogador.

Leo Valencia

FBL-SUDAMERICANA-BOTAFOGO-NACIONAL

Fechamos a lista com um caso bastante recente e que não envolve tribunais, mas que entra nesta lista por todo o contexto que envolve a passagem do meia por General Severiano. Contratado para ser o camisa 10 do Botafogo, o chileno jamais se firmou e gerou pouquíssimo ganho esportivo ao clube. Apesar disso, dificultou ao máximo as negociações para renovação de contrato enquanto esteve no Rio de Janeiro. No fim das contas, as partes chegaram a um acordo para rescisão amigável.