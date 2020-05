5 jogadores que deixaram o Galo pela porta dos fundos

Da chegada à saída: o Atlético-MG se envolveu em muitas negociações nos últimos anos, no entanto, nem todas deram certo como o esperado, tendo jogadores que chegaram com muita moral, mas pouco fizeram ou ainda atletas que nem decolaram e logo se foram. Em ambos os casos, os negócios não foram bem aceitos e os futebolistas se viram saindo pela porta dos fundos. Confira!

Carlos Eduardo



Carlos Eduardo chegou ao Atlético em 2016 com status de boa contratação e com boas expectativas (apesar das incertezas). Porém, o meia-atacante pouco fez e acabou se desligando do clube antes mesmo de fechar uma temporada.

Fred



Manchester United v Club Brugge – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg

A saída de Fred das categorias de base do Atlético para o Porto Alegre FC, em 2009, não foi muito bem aceita pelo Alvinegro. O meio-campista era bem visto internamente e esperava-se que ele despontasse no clube, no entanto, o atual jogador do Manchester United acabou deixando o Galo e se envolvendo em polêmicas com Alexandre Kalil.

Marcos Rocha



Atletico MG v Coritiba – Brasileirao Series A 2017

Ídolo, Marcos Rocha não gostou da forma como deixou o Atlético, em 2018, sendo emprestado ao Palmeiras e sentindo ‘descartado’. O experiente lateral-direito chegou a falar em “ponto final” e que não pretende voltar a vestir o manto sagrado do Galo.

Giovanni Augusto



Atletico MG v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2015

Giovanni Augusto foi revelado pelo Atlético-MG, mas passou por várias equipes antes de se firmar como jogador. Contudo, em 2016, o meia vivia um bom momento com a camisa do Galo e resolveu ir para o rival Corinthians. A decisão “contraria”, reforçada por declarações do jogador, não caiu bem.

Patric



Atletico MG v Colon – Copa CONMEBOL Sudamericana 2019

Patric esteve praticamente durante toda a carreira vinculado ao Atlético. Contudo, o experiente lateral de 31 anos nunca foi uma unanimidade e nos últimos anos se firmou (fora curtos períodos) como um dos grandes alvos da torcida alvinegra.