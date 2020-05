5 jogadores que deixaram o Santos pela porta dos fundos

A relação de um jogador com o seu clube pode mudar da água para o vinho em questão de pouco tempo. Ídolos passar a ser odiados. Campeões queimam a sua imagem. E isso fica marcado. Relembre agora cinco atletas, antes com bom cartaz, que deixaram o Santos pela porta dos fundos nos últimos anos.

Cobrado pelos santistas pela falta de futebol dentro das quatro linhas, chegou a ser afastado da equipe. Enrolou para responder sobre proposta de renovação e preferiu deixar o Santos, rumo ao Palmeiras, no início de 2018. É óbvio que isso deixou sua relação com o clube para lá de abalada.

O jogador, campeão da Copa do Brasil de 2010 e da Libertadores de 2011, praticamente forçou sua saída do clube que o revelou. Querendo um aumento salarial para permanecer na Vila Belmiro, acabou negociado com o São Paulo em 2012. Mas, claro, a torcida jamais o perdoou.

5. Neymar

Maior craque formado na Vila Belmiro depois de Pelé, sua saída do clube para o Barcelona foi cercada de polêmicas que até hoje rendem o que falar. O caso, inclusive, parou na Justiça espanhola. E o que se sabe é que, mesmo tendo ido embora somente em 2013 (depois de ganhar Copa do Brasil e Libertadores), estava apalavrado com os catalães desde 2011. E isso não pegou bem não. O pai do atleta, por exemplo, confirmou que recebeu 40 milhões de euros na negociação, cujo total chegou a 86,2 milhões de euros.